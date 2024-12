3 joueurs susceptibles d’être transférés par le Jazz

La hiérarchie NBA se dessine un peu plus précisément après un mois entier de compétition. Et sans surprise, le Utah Jazz occupe les profondeurs des classements. La franchise de Salt Lake City n’a compilé que 4 victoires en 20 matches et elle est avant-dernière de la Conférence Ouest. Il n’est pas toujours simple de lire la direction que veulent prendre les dirigeants. D’un côté, ils ont prolongé Lauri Markkanen très tard et ne peuvent plus l’échanger cette saison. Ils auraient même voulu l’associer à Brandon Ingram et ainsi essayer d’être compétitifs. De l’autre, l’équipe enchaîne les défaites et pourraient laisser encore plus la chance aux jeunes.

Selon Marc Stein, le Jazz aimerait se séparer de trois vétérans. Du moins si le prix mis sur la table par les équipes intéressées s’avère correct. Il ne s’agit pas forcément de brader vu que la formation est de toute façon déjà mauvaise avant même d’avoir transféré certains cadres. Trois des cinq meilleurs marqueurs sont concernés : John Collins, Collin Sexton et Jordan Clarkson.

John Collins : 27 ans. 26,5 millions la saison, une option au même montant pour l’an prochain. Un intérieur athlétique qui tourne à 17,9 points et 8,8 rebonds avec de bons pourcentages (53-37-90). Il peut occuper des rôles différents, allant de celui de Bobby Portis à Aaron Gordon (évidemment sans la défense et la qualité de passe).

Collin Sexton : 25 ans. 18,3 millions la saison, 19,1 l’an prochain avant d’expirer. Un arrière athlétique et bon manieur de ballon qui plante 16,9 points à 47% aux tirs et 42% à trois-points. Un potentiel sixième homme de qualité capable d’avoir des gros coups de chaud offensif pour les équipes candidates au titre.

Jordan Clarkson : 32 ans. 14 millions la saison, même tarif l’an prochain. Même profil que Sexton en plus expérimenté et moins cher mais moins efficace et moins dynamique.