Victor Oladipo lance un appel aux franchises NBA

D’ordinaire, ce sont plutôt les franchises qui font des pieds et des mains pour inciter les joueurs à les rejoindre. Mais Victor Oladipo sait bien qu’il n’est plus convoité depuis longtemps. Sauf qu’il tient à son rêve de rejouer en NBA, et c’est absolument compréhensible. Alors l’ancien All-Star n’hésite pas à mettre sa fierté de côté et à passer publiquement des messages aux 30 clubs de la ligue. Après avoir notamment posté des highlights de ses passages en G-League, le joueur de 34 ans organise désormais un workout privé en invitant n’importe quel dirigeant à venir s’y rendre.

« Je vais faire un workout le 14 juillet à Las Vegas. C’est ouvert à n’importe quel scout ou membre d’un front office NBA », souligne Oladipo. Le workout sera notamment assuré par Phil Handy, ancien assistant des Los Angeles Lakers en charge du développement des joueurs.

Pas sûr malheureusement que ça motive de nombreuses franchises. Victor Oladipo a eu 34 ans et il n’a plus joué en NBA depuis 3 saisons. Tout va trop vite dans cette ligue. Il a beau avoir un statut, celui-ci a volé en éclat au même moment que son corps. Des blessures qui ont écarté le vétéran des terrains. Les équipes préfèrent signer des joueurs plus jeunes. Surtout s’il s’agit d’occuper un rôle de playmaker/scoreur, même sur un petit temps de jeu.

Victor Oladipo tourne à quasiment 17 points de moyenne en plus de 500 matches NBA disputés avec le Orlando Magic, le Oklahoma City Thunder, les Indiana Pacers, les Houston Rockets et le Miami Heat.