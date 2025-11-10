Victor Oladipo, l’ancien All-Star qui refuse d’abandonner

Il a défié LeBron James en playoffs, mené la NBA aux interceptions et porté Indiana sur ses épaules. Aujourd’hui, Victor Oladipo tente de se relancer en G-League. La gloire s’est éloignée, mais pas la passion.

Le nom de Victor Oladipo n’a rien à faire sur une feuille de match de G-League. Et pourtant, c’est bien lui, double All-Star, membre d’une All-NBA Team, d’une All-Defensive Team et ancien MIP, qui a rejoint le Wisconsin Herd ce week-end. À 33 ans, l’ancien fer de lance des Indiana Pacers tente de se relancer, loin des spotlights NBA, dans un décor que personne n’aurait imaginé pour lui il y a encore quelques années.

Car Oladipo, c’est une histoire de grandeur brisée par la fragilité du corps. En 2017-2018, il avait littéralement explosé : leader de la ligue aux interceptions, All-NBA Third Team, All-Defensive First Team, All-Star, Most Improved Player. Une saison de rêve où il semblait incarner la relève de la conférence Est. À Indiana, il avait offert aux Pacers leur plus belle campagne depuis l’ère Paul George, poussant les Cavaliers de LeBron James à un Game 7 en playoffs, avec une intensité et un courage que même le King avait salués. Ce Game 6, conclu par un triple-double magistral, reste un sommet oublié des années 2010.

Mais depuis, la réalité a été impitoyable. Les blessures se sont enchaînées, notamment aux quadriceps et au genou, l’empêchant de retrouver son explosivité et sa confiance. Passé par Houston, Miami et quelques tentatives de come-back, Oladipo n’a jamais vraiment eu le temps de prouver qu’il pouvait de nouveau tenir une saison complète.

Une anomalie totale

Le voir aujourd’hui en G-League, après une pige à Guangzhou en Chine, c’est à la fois surprenant et inspirant. Rares sont les joueurs de son pedigree à accepter de redescendre l’échelle pour simplement jouer, ressentir à nouveau le jeu et, peut-être, convaincre une franchise NBA qu’il lui reste un rôle à offrir. On peut penser à Isaiah Thomas, mais en dehors de ça... Victor Oladipo aurait pu dire stop il y a quelques années déjà, lui qui a cumulé plus de 120 millions de dollars de gain en salaires NBA.

Le chemin vers un retour en NBA semble mince, mais pas impossible. La ligue a parfois réservé des renaissances improbables et il est désormais rattaché aux Milwaukee Bucks via le Herd. Quoi qu’il en soit, la présence d’Oladipo en G-League rappelle une chose : les accomplissements ne disparaissent pas avec les blessures. On peut ne plus dominer sans cesser d’inspirer. Et si Victor Oladipo ne rejoue jamais en NBA, il aura au moins tout tenté pour y parvenir.