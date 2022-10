Victor Oladipo raconte ses galères : il a songé à la retraite

Victor Oladipo espère que ses problèmes sont derrière lui, après avoir vécu deux graves blessures qui l'ont limité à moins de 100 matches de saison régulière disputés depuis 2018. L'arrière du Miami Heat, de retour lors des derniers playoffs, était de passage dans l'émission de JJ Redick, "The Old Man and the Three". Il y a justement évoqué cette terrible période et la manière dont il l'avait vécue. Il n'y a pas si longtemps, Oladipo s'est demandé si la meilleure décision n'était pas de prendre sa retraite...

La manière dont il narre sa carrière depuis sa Draft en 2013 est assez saisissante et permet de mieux comprendre pourquoi il a traversé autant de moments compliqués.

La première blessure, tu te dis que tu vas revenir. Mais c'est dur de marcher, d'aller aux toilettes, de rester assis dans une voiture plus de 30 minutes. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, je n'aime pas conduire longtemps. On te dit que ça va prendre du temps. [...] Je reviens, je trouve le moyen d'être efficace, même si je ne peux plus aller aussi facilement sur la gauche. (Il claque des doigts) Et là ça recommence.

J'atterris à Oklahoma City, qui me trade aussi rapidement, sans m'avertir. J'arrive à Indiana et je décide de tout faire pour que les gens arrêtent de me manquer de respect et de me transférer. Je suis enfin dans la position dont je rêvais, en leader vocal, je suis LE gars. En un claquement de doigts, une blessure, ça part en fumée.

Ce n'est pas dans ma personnalité, mais à ce moment-là, je me dis que si on ne m'aide pas, je vais vriller. J'étais vraiment dans une période très sombre. Tu te dis que c'est de ta faute, mais en fait on t'a simplement donné les mauvaises cartes. Là, j'ai changé toute mon approche et ma façon de faire. Je ne pouvais plus être innocent et gentil. Je devais prendre contrôle de tout.

Juste avant mes 29 ans, je me suis enfermé dans une pièce éteinte, tout seul, pour me demander ce qui allait m'arriver désormais. J'avais gagné assez d'argent avec le basket, je pouvais prendre ma retraite. J'ai assez de talent pour faire autre chose. Donc j'ai pensé à la retraite et à toutes les possibilités. Puis je me suis effondré.

J'ai écouté une chorale chanter et je me suis mis à pleurer, boum (rires). Tout seul. Une fois que j'ai évacué tout ça, j'ai trouvé toutes les réponses, une par une et les choses se sont arrangées. J'ai pu jouer en playoffs après 6 apparitions en saison régulière. Pour moi, ce que j'ai réussi à faire est anormal. Je sais que je ne marquerai plus 20 points par match, mais j'aimerais bien voir comment quelqu'un d'autre aurait géré ma situation".