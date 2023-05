Victor Wembanyama aidé par le trio légendaire des Spurs ?

Victor Wembanyama n'a pas encore été drafté par San Antonio que tout se met en place pour son arrivée prochaine. Immédiatement après la loterie, qui a vu les Spurs décrocher le 1st pick mardi dernier, Gregg Popovich aurait réservé un avion pour Paris afin de venir s'entretenir avec le prodige français et évoquer leur excitante collaboration. Ce week-end, on entend maintenant parler de l'escouade qui pourrait encadrer le développement de l'international tricolore au Texas.

D'après Marc Stein, les Spurs prévoient d'organiser régulièrement ses sessions de dialogue et des séances d'entraînement individuel entre Victor Wembanyama et le légendaire trio local, composé de Tim Duncan, Manu Ginobili et Tony Parker. Duncan aurait notamment prévu d'être très présent la saison prochaine, lui qui a un temps été assistant de Gregg Popovich avant de retrouver la quiétude de la retraite. "El Manu" est lui devenu conseiller spécial de la franchise l'année dernière et ne s'est pas beaucoup éloigné des Spurs.

Quant à Tony Parker, on peut en revanche émettre quelques doutes sur sa volonté de jouer les mentors. Si Wembanyama a indiqué qu'ils n'étaient pas du tout en froid, le fait qu'il ait quitté l'ASVEL pour les Mets l'année dernière et les déclarations de TP sur la pertinence de ce choix laissent penser qu'une collaboration n'est pas si évidente. On espère que ce sera le cas, ce qui voudra dire que tout est soldé entre eux et que Parker pourra lui faire profiter de son expérience. Le président de l'ASVEL est déjà assez proche de Jeremy Sochan, qu'il a récemment reçu chez lui.

