Victor Wembanyama a reconnu être pleinement dans la course au MVP et assume désormais cette ambition, tout en expliquant pourquoi le statut de visage de la NBA ne peut pas se forcer.

En pleine série de 11 victoires consécutives, les San Antonio Spurs confirment leur statut de prétendants à l’Ouest. Et au centre de cette montée en puissance, Victor Wembanyama assume désormais les discussions autour de son statut.

Après la victoire contre les Nets, le Français s’est exprimé sur deux sujets qui alimentent les débats cette saison : sa candidature au MVP et son éventuel rôle de futur visage de la ligue.

« Ce n’est pas quelque chose qu’on peut forcer »

Interrogé sur l’idée de devenir le nouveau visage de la NBA, Wembanyama a répondu avec recul :

« Je pense que c’est quelque chose qui trouvera sa réponse tout seul. Ce n’est pas quelque chose que l’on peut vraiment forcer ou fabriquer pour que les gens adhèrent, donc je ne me prends pas la tête avec ça. »

Une déclaration qui prolonge sa ligne constante : laisser le jeu parler plutôt que le marketing. À 22 ans, Wembanyama préfère que son impact sur le terrain décide du reste. Il n’a d’ailleurs pas changé d’avis sur le sujet puisqu'il tenait déjà ce discours plus tôt dans le mois.

MVP : « Il faut appuyer sur l’accélérateur »

En revanche c’est l’une des premières fois qu’il évoque aussi directement la course au MVP. Et force est de constater que le pivot des Spurs ne se cache pas. Il sait que son nom circule.

« Je sais que je suis dans les conversations pour le MVP. Bien sûr, c’est l’un de mes objectifs. Je pense que le principal argument pour cela, c’est le succès de l’équipe. C’est toujours la première chose. Je suis aussi conscient que je dois appuyer un peu plus sur l’accélérateur lors des derniers matches de la saison pour gagner ce trophée. »

Avec un bilan de 43-16 et une deuxième place à l’Ouest, San Antonio coche l’un des critères majeurs : la réussite collective. Victor Wembanyama, lui, assume désormais l’ambition individuelle qui va avec.

À l’approche du sprint final, la dynamique des Spurs pourrait peser lourd. Il faudra aussi, après deux sorties à 12 points, qu’il cale à nouveau des perfs qui font parler. Si le visage de la ligue ne se décrète pas, la campagne MVP, elle, se joue dès maintenant.