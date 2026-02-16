Interrogé après le All-Star Game, Victor Wembanyama a affirmé que le visage de la NBA ne peut pas être imposé ou fabriqué.

Après la défaite de la Team World au All-Star Game, Victor Wembanyama a été interrogé sur un sujet qui revient régulièrement depuis plusieurs mois : qui sera le prochain visage de la NBA ?

En conférence de presse, le joueur des San Antonio Spurs a répondu avec mesure, refusant d’entrer dans la logique d’un passage de témoin forcé. Un journaliste lui a ainsi demandé s’il y avait un vide, avec aucun joueur qui ne dit réellement « je veux être ce visage de la ligue ».

« Oui, je vois ça. Je vois aussi ce que vous essayez de me faire dire. Mais je pense que c’est quelque chose qui doit être naturel », a-t-il expliqué.

Alors que le débat enfle autour d’un éventuel successeur aux figures historiques de la ligue, Wembanyama a insisté sur le fait que cette désignation ne peut pas être décrétée, par un joueur, par les médias ou par la NBA elle-même.

« Les réseaux sociaux, la NBA peuvent promouvoir qui ils veulent, mais au final ce seront les meilleurs joueurs et ceux que les gens réclament. Être le visage de la ligue, ce n’est pas quelque chose qui peut être fabriqué, peut-être seulement dans une certaine mesure. »

Pour le Français, la hiérarchie se dessine d’elle-même.

« Ce seront uniquement les meilleurs joueurs. Être le visage de la ligue serait simplement le produit de leur niveau de basket. »

À 21 ans, déjà omniprésent dans les discussions médiatiques et sportives, Victor Wembanyama préfère donc laisser parler le terrain. Dans son esprit, l’étiquette de « visage de la NBA » ne se revendique pas, elle se gagne, et surtout, elle s’impose naturellement par le talent et l’adhésion du public.

