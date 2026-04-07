Entre simple contusion et blessure plus sérieuse, l’incertitude entoure Victor Wembanyama et la fin de saison des Spurs.

Victor Wembanyama a quitté le match des Spurs face aux Sixers avec une blessure aux côtes, relançant l’inquiétude à quelques jours de la fin de saison. Tout dépendra désormais du diagnostic qui sera posé. Différents scénarios se présentent à lui.

Un scénario rassurant… ou beaucoup plus grave

Sorti à la mi-temps après un choc, Victor Wembanyama souffre officiellement d’une contusion aux côtes. Un diagnostic qui peut cacher des réalités très différentes.

Dans le meilleur des cas, il ne s’agirait que d’un simple hématome, avec une absence très courte, voire quasi inexistante.

Mais des scénarios plus inquiétants existent aussi, selon le médecin du sport Jesse Morse :

une blessure au cartilage costal

fracture d’une côte

fracture d’une cote combinée à une atteinte du cartilage,

voire une fracture d’une cote avec un organe touché, comme le poumon par exemple.

« Un signe positif »

Après la rencontre, le coach des Spurs Mitch Johnson a tenté de se montrer rassurant sur l’état de son joueur.

« Je pense que c’est positif qu’il ait senti qu’il pouvait revenir et qu’il ait joué les dernières minutes de la première mi-temps. »

Un élément encourageant, même si aucune conclusion n’a encore été tirée.

Un enjeu majeur pour la fin de saison

Au-delà de la santé du joueur, cette blessure pourrait avoir des conséquences directes sur ses récompenses individuelles.

Victor Wembanyama doit encore disputer au moins un match avec un temps de jeu suffisant pour atteindre le seuil des 65 matches, nécessaire pour être éligible aux trophées NBA.

Dans le meilleur des cas, s’il ne s’agit que d’un simple hématome, il pourra rapidement revenir et sécuriser sa présence dans les votes. S’il s’agit d’un des autres scénarios, il manquera la fin de la saison. Et potentiellement plus, en fonction du diagnostic.

Une course contre la montre

Avec seulement quelques matches restants avant les playoffs, les Spurs avancent désormais avec prudence.

Entre espoir d’un simple coup sans gravité et crainte d’une blessure plus sérieuse, l’incertitude reste totale autour de Victor Wembanyama.