Victor Wembanyama a connu une soirée contrastée lundi, lors de la victoire des San Antonio Spurs face aux Philadelphia 76ers (115-102). Le Français a dû quitter prématurément ses coéquipiers à la pause après avoir subi une contusion à une côte gauche, un coup dur à quelques jours de la fin de saison régulière.

La blessure est survenue dans le deuxième quart-temps, à 10:47 de la mi-temps, sur un contact avec Paul George près de la ligne médiane. Touché sur l’action, Wembanyama a rapidement regagné les vestiaires avant de revenir s’asseoir sur le banc. Il a ensuite tenté de terminer la première période, mais a demandé à sortir une nouvelle fois à 44 secondes de la pause, avant de repartir vers les vestiaires. Il n’est pas revenu pour la seconde mi-temps.

Après le match, Mitch Johnson a expliqué ne pas encore connaître la gravité exacte de la blessure, tout en soulignant un point encourageant, à savoir que Wembanyama ait pu revenir un moment en jeu après le choc.

Avant sa sortie, le pivot français avait tout de même eu le temps de compiler 17 points, 5 rebonds et 3 contres en 15 minutes et 40 secondes. Un temps de jeu qui compte dans le cadre de son éligibilité aux récompenses individuelles de fin de saison, puisqu’il bénéficie encore des exceptions prévues par le règlement NBA pour les matches avec au moins 15 minutes passées sur le parquet.

Alors qu’il reste trois matches aux Spurs, l’état physique de Victor Wembanyama sera évidemment surveillé de très près. L’intérieur de San Antonio, grand favori pour le titre de Défenseur de l’année et toujours cité dans la course au MVP, restait sur une impressionnante série de trois matches consécutifs à plus de 30 points, 15 rebonds et 3 contres.