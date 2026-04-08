Nouvelles rassurantes pour Victor Wembanyama

Touché aux côtes, Victor Wembanyama a tout de même évité une blessure plus contraignante et il devrait rejouer d’ici la fin de la saison.

Les San Antonio Spurs peuvent se sentir soulagés. Si l’optimiste était de toute façon de rigueur après le choc entre Paul George et Victor Wembanyama pendant le match contre les Philadelphia Sixers, la franchise texane et ses supporters attendaient tout de même l’IRM passée par le Français pour souffler. Le diagnostic initial, à savoir une contusion aux côtes due au fait d’avoir été percuté par l’ancien All-Star, a été confirmé et Wembanyama a donc évité un pépin plus grave.

C’est désormais une course contre la montre qui commence pour le natif du Chesnay. Il tient à être récompensé sur cette fin de saison et il figure parmi les grands prétendants au MVP tout en étant le favori pour le DPOY. Sauf surprise, il sera nommé dans le meilleur cinq NBA. En assumant donc qu’il soit bel et bien éligible. Victor Wembanyama est resté plus de 5 minutes sur le terrain après avoir sa blessure contre Philadelphia. Tout ça dans le but d’atteindre la barre des 15 minutes pour que ce match soit comptabilisé par la ligue dans le cadre des 65 rencontres à atteindre pour recevoir un trophée.

Il est désormais listé en « day to day » (suivi quotidien) et pourrait manquer le prochain match contre les Portland Trail Blazers. Les Spurs vont ensuite défier les Dallas Mavericks et les Denver Nuggets. L’organisation est confiante sur le fait que Wembanyama prendra part à au moins l’une de ces rencontres.

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