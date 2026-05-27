Victor Wembanyama choisit le silence après la défaite du game 5

Victor Wembanyama a vécu l’une des soirées les plus frustrantes de ses playoffs, et il n’a visiblement pas eu envie de la prolonger face aux micros. Après la défaite des Spurs lors du Game 5 à Oklahoma City (127-114), le Français a quitté le PayCom Center sans se présenter devant les médias, alors que minuit approchait dans l’Oklahoma.

Ce silence n’est pas anodin, parce qu’il intervient après un match très compliqué pour lui (20 points, 6 rebonds, 4/15 au tir), dans une rencontre où San Antonio avait besoin d’un Wembanyama dominant pour éviter de se retrouver au bord du précipice. Après son énorme Game 4, le contraste a été brutal. Le Thunder a mieux contenu son impact, l’a forcé à jouer loin de ses zones préférentielles et les Spurs n’ont jamais vraiment réussi à lui redonner de l’élan.

Une décision sage ?

Il faut évidemment se garder d’en faire plus que ce que c’est. Un joueur peut refuser de parler après une immense déception, surtout après un match aussi lourd dans une série de playoffs. Mais dans le cas de Wembanyama, ce choix dit aussi quelque chose de l’exigence qu’il place sur ses propres épaules. Il sait qu’il n’a pas été au niveau attendu, au moment où San Antonio avait besoin de son meilleur joueur pour répondre à la pression d’OKC. Peut-être n'avait-il pas non plus envie, lui qui est plutôt sans filtre sur le podium, de tirer à boulets rouges sur l'arbitrage, ses coéquipiers ou tout ce qui pourrait avoir un effet négatif.

Les Spurs sont désormais menés 3-2 et devront réagir dans 48 heures lors du Game 6. Victor Wembanyama aura alors l’occasion de répondre sur le terrain, là où son silence de la nuit dernière pèsera sans doute moins que sa capacité à ramener San Antonio vers ce Game 7 que tout le monde espère depuis que l’on sait que ces deux équipes vont s’affronter.

OKC reprend la main, Wembanyama étouffé