Et Victor Wembanyama a pris les choses en main…

L'intérieur des San Antonio Spurs Victor Wembanyama a fait la différence pour prendre le meilleur sur les Boston Celtics (100-95).

Pour dominer les Boston Celtics (100-95), les San Antonio Spurs ont pu compter sur Victor Wembanyama. Longtemps menés sur cette affiche, les Texans ont renversé les débats après la pause. Un changement de scénario qui a coïncidé avec le réveil du Français.

Auteur de 16 de ses 21 points en seconde période, l'intérieur a pris le match à son compte. Et dans le money-time, le prodige tricolore a fait la différence. Dans les deux dernières minutes, il a inscrit deux paniers déterminants, à 93-93 et 97-95.

Sur ce rendez-vous au TD Garden, Wembanyama ne voulait pas laisser échapper la victoire.

"Ma mentalité, c'était simplement 'nous devons finir le boulot'. Je crois que trop souvent, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, tu fais beaucoup d'efforts, mais tu gâches tout ça en laissant le match filer dans l'autre sens.

Donc je ne voulais pas vivre ce scénario. Je pense que cette victoire montre notre caractère. Je ne sais pas combien de temps nous avons eu l'avantage au score, mais pas très longtemps je crois. On avait l'impression qu'ils jouaient mieux que nous, qu'ils gagnaient la bataille dans le combat.

Et on a continué de lutter, on n'a jamais laissé l'écart devenir trop grand. Je crois que ça montre vraiment notre caractère", a apprécié Victor Wembanyama face aux médias.

Toujours utilisé en sortie de banc, Victor Wembanyama a encore démontré sa capacité à faire basculer un match.

En 21 minutes, Victor Wembanyama entre dans l’histoire des Spurs