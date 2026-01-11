Les résultats de la nuit en NBA, celle de Victor Wembanyama

Timberwolves @ Cavaliers : 134-146

Heat @ Pacers : 99-123

Clippers @ Pistons : 98-92

Spurs @ Celtics : 100-95

Mavericks @ Bulls : 107-125

Hornets @ Jazz : 150-95

Victor Wembanyama et les Spurs dominent les Celtics !

- Dans la belle affiche de la soirée, les Boston Celtics ont chuté, à domicile, face aux San Antonio Spurs (95-100). Auteur de 16 de ses 21 points en seconde période, Victor Wembanyama a été l'un des grands artisans de la victoire des Texans.

Sur ce match disputé, Boston a pourtant réalisé la meilleure entame. Grâce au duo Derrick White (29 points) - Jaylen Brown (27 points), les Celtics ont réussi à prendre l'avantage. De'Aaron Fox (21 points) et Keldon Johnson (18 points, 10 rebonds) se sont bien comportés. Mais le réveil du Français a marqué un tournant.

Auteur de 9 points consécutifs dans le troisième quart-temps, il a relancé les siens. Et dans le money-time, Brown s'est manqué, avec un tir ouvert loupé puis un ballon perdu. A l'inverse, Wembanyama a été précis pour tuer le match sur un panier à 19,2 secondes de la fin.

- Sur une rencontre à sens unique, les Charlotte Hornets ont déroulé face au Utah Jazz (150-95) ! Avec un terrible 42-15 dès le premier quart-temps, la formation de la Caroline du Nord s'est immédiatement envolée vers la victoire.

Avec 10 joueurs à au moins 9 points, les Hornets ont fait le show. En profitant des largesses de la défense du Jazz. Tre Mann (20 points), Brandon Miller (18 points) et LaMelo Ball (17 points) ont montré la voie.

Du côté des Français, Moussa Diabaté (10 points, 10 rebonds) et Tidjane Salaün (5 points, 5 rebonds) ont pesé. En face, il n'y a pas grand-chose à retenir pour le Jazz. Brice Sensabaugh (26 points) et Isaiah Collier (17 points, 9 passes décisives) ont été les seuls à faire illusion. Dans l'histoire de Charlotte, il s'agit de la deuxième plus large victoire.

Les Cavs s'offrent les Wolves, les Clippers renversants

- Dans un match très offensif, les Cleveland Cavaliers ont pris leur revanche contre les Minnesota Timberwolves (146-134). Battue (122-131) vendredi, la franchise de l'Ohio l'a cette fois-ci emporté dans le sillage de Donovan Mitchell (28 points).

Bien épaulé par Evan Mobley (24 points), Jaylon Tyson (23 points), Darius Garland (22 points) et Sam Merrill (20 points), Mitchell a dicté son tempo (8 passes décisives), malgré du déchet (9/21 aux tirs).

En face, Anthony Edwards (25 points à 10/24 aux tirs) a connu un match similaire. Mais il n'a pas eu le même soutien. En sortie de banc, Naz Reid (25 points) a pesé, alors que Julius Randle (20 points) a tenu son rang malgré ses difficultés à trois points (1/5). Les Wolves n'ont pas trouvé la solution face à la réussite offensive des Cavs. 55/92 aux tirs, dont 15/31 à longue distance.

Du côté des Français, Rudy Gobert (8 points et 12 rebonds) a été sérieux. Et Joan Beringer (6 points et 2 rebonds en 3 minutes) s'est montré.

- Malgré une entame poussive, les Los Angeles Clippers ont assuré l'essentiel face à une équipe remaniée des Detroit Pistons (98-92). Sans Cade Cunningham, Isaiah Stewart, Tobias Harris ou encore Jalen Duren, l'équipe de Motor City a pourtant rapidement pris les commandes de la partie.

Grâce à l'adresse de Duncan Robinson (20 points), Detroit a compté 14 points d'avance. Mais petit à petit, les Clippers ont recollé grâce à Kawhi Leonard (26 points), John Collins (25 points) ou encore Ivica Zubac (17 points).

Même très maladroit (4/20), James Harden a eu un impact : 19 points, 7 passes décisives et 7 rebonds. En terminant sur un 28-8, Los Angeles a renversé la partie pour enregistrer une 9ème victoire sur les 11 derniers matches.

Nembhard brille, la sale soirée de Kidd...

- Les Indiana Pacers l'ont facilement emporté contre le Miami Heat (123-99). Un succès qui porte la marque d'Andrew Nembhard, auteur de 29 points (10/16 aux tirs) et 9 passes décisives sans concéder le moindre turnover.

Lancés par un excellent premier quart-temps (36-18), les Pacers ont toujours eu le contrôle de la partie. Avec les apports d'Aaron Nesmith (12 points, 9 rebonds), de Jarace Walker (13 points, 9 rebonds), de Micah Potter (14 points) ou encore de TJ McConnell (12 points, 7 passes décisives).

En face, Tyler Herro (21 points) et Jaime Jaquez (16 points) ont tenté de résister. Mais en réalité, les Floridiens ont rapidement déposé les armes... Grâce à cette seconde victoire consécutive, Indiana égale sa meilleure série de la saison.

- Sans Jason Kidd, expulsé pour deux fautes techniques dès le premier quart-temps, les Dallas Mavericks ont chuté sur le parquet des Chicago Bulls (107-125). Egalement privés d'Anthony Davis, blessé, les Mavs ont eu du mal à exister en raison de la maladresse de Cooper Flagg.

En difficulté avec son tir (4/13), le jeune talent (11 points) a également été brouillon dans le jeu (5 turnovers). Et sans lui, le collectif texan a eu du mal à tourner... A l'inverse, les Bulls ont signé un succès collectif avec 7 joueurs à au moins 13 points.

Alors que Coby White (22 points) a dicté son rythme, Ayo Dosunmu (20 points) a incarné un facteur X en sortie de banc.

Scott Foster ejected Jason Kidd with 5:44 left in the first quarter. pic.twitter.com/cNhhyWrdVp — NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 11, 2026

