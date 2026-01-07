Les Spurs font une excellente saison et ne seront peut-être pas à une victoire près au classement. Mais on espère quand même pour eux qu'ils ne glisseront pas d'une ou deux places juste avant les playoffs à cause d'une petite défaite en trop. Celle de cette nuit contre Memphis, par exemple... Victor Wembanyama a fait son retour après deux matches manqués consécutivement et son utilisation, ou plutôt le refus de l'utiliser dans le money time, a possiblement coûté la victoire à San Antonio.

On comprend l'absolue nécessité d'être prudent avec lui, mais dans un match serré, dans lequel il avait déjà inscrit 30 points en 21 minutes, était-ce vraiment obligatoire de ne plus le faire rentrer sur les 3 dernières minutes ? L'avance des Spurs s'est évaporée et ce sont les Grizzlies, pourtant sacrément déplumés, qui ont mieux géré le money time avec un Cam Spencer plein de sang froid. On pourrait se dire qu'avec De'Aaron Fox et son expérience, San Antonio avait de quoi s'imposer quand même. Mais l'ancien meneur des Kings n'était pas dans son assiette en termes d'adresse et s'est d'ailleurs fait contrer sur le dernier tir texan à 5 secondes du buzzer.

Victor Wembanyama in 21 minutes: • 30 POINTS

• 5 REBOUNDS

• 3 ASSISTS

• 10/20 FG pic.twitter.com/EVEpxiO0IB — Bala (@BalaPattySZN) January 7, 2026

Les Spurs seront intransigeants

Mitch Johnson l'a dit avant le match. Victor Wembanyama est prêt à jouer autant que nécessaire et la limitation de minutes ne viendra jamais de lui. On imagine donc sa frustration au moment de regarder son équipe manquer l'occasion de conforter sa 2e place à l'Ouest. Sauf que le coach des Spurs s'en tient à ce qu'il avait également expliqué quelques semaines plus tôt : même une triple prolongation ne changera rien au respect du temps de jeu maximum que le staff médical lui a recommandé pour sa jeune superstar. Surtout sur le premier soir d'un back to back qui verra San Antonio défier les Lakers la nuit prochaine au Frost Bank Center.

Sur les 21 minutes qu'il a pu disputer contre les Grizzlies, Wembanyama a compilé 30 points, 5 rebonds, 3 passes, 1 contre et 1 interception.