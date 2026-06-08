Victor Wembanyama : « Je suis fait pour ça »

C’est la douche froide pour les San Antonio Spurs. Arrivés euphoriques après avoir éliminé le Thunder champion en titre, considérés comme les nouveaux favoris au trophée au moment d’affronter les New York Knicks, ils se sont inclinés deux fois de suite à domicile. Et semblent désormais faire face à un défi impossible : celui de gagner à quatre reprises, au maximum sur cinq matches, contre une équipe extrêmement bien en place et en pleine confiance.

Victor Wembanyama s’est confiée sur sa mentalité avant d’aborder le Game 3.

« Comment je gère cette pression ? La clé, souvent, c’est d’accepter. Prendre du recul, me rendre compte de tout ce que j’ai vécu jusqu’à présent et de ce qui est devant moi. Accepter qui je suis, où je suis et ce que je fais. J’ai toujours rêvé de ça. Il n’y aucune raison de me mettre à trop réfléchir. Je suis fait pour ça », assure la superstar française.

C’est une bonne manière de raisonner. Les Spurs doivent à la fois prendre conscience de l’urgence des moments, des temps forts et des temps faibles des matches, mais aussi ne pas trop penser au score. Prendre rencontre par rencontre, voire quart-temps par quart-temps.

Ils ont en Victor Wembanyama le meilleur joueur théorique de la série. Lui doit le prouver en dominant des deux côtés du terrain. Eux en se rappelant de qui ils sont. Le challenge est de taille mais il n’est pas complètement impossible pour un athlète hors norme comme Wembanyama.

Les Spurs pensent avoir offert les deux premiers matchs aux Knicks