Victor Wembanyama égale un record détenu par… Hassan Whiteside

Victor Wembanyama n'a pas été ménagé par les Memphis Grizzlies la nuit dernière. Malgré la défaite et une soirée difficile pour les Spurs et l'intérieur français, il a trouvé le moyen d'égaler un record de contres sur une mi-temps. A la pause, Wembanyama avait déjà 8 blocks à son actif. Seuls deux joueurs avaient fait aussi bien sur une seule période : Hassan Whiteside et Mitchell Robinson.

Pour Whiteside, c'était la première mi-temps face à San Antonio avec Miami en novembre 2018. Pour Robinson, c'était le même mois que Whiteside, mais lors du deuxième acte contre Orlando.

Victor Wembanyama avait déjà réussi 7 contres sur une mi-temps en décembre dernier, face à Philadelphie. Son record, à ce jour, est de 10 contres sur un match et il l'a réalisé à deux reprises, dont le 21 décembre dernier, face à Portland.

Pour rappel, le record NBA appartient à Elmore Smith, qui avait réussi 17 contres en 1973 avec les Los Angeles Lakers, contre les Portland Trail Blazers. Viennent ensuite Shaquille O'Neal (15), Manute Bol (deux fois 15) et Mark Eaton (deux fois 14).