Victor Wembanyama élu DPOY à l’unanimité, une grande première dans l’Histoire

Tout le monde s’y attendait, et Victor Wembanyama le premier. Quelques jours en arrière, le Français avouait qu’il serait surpris s’il n’était pas élu meilleur défenseur de la saison à l’unanimité. Et effectivement, sa domination de ce côté du terrain n’a souffert d’aucune contestation possible puisque le panel de votants s’est tourné vers lui et il a été placé en tête de chacun des 100 bulletins. Il devient donc, à 22 ans, le plus jeune vainqueur du DPOY dans l’Histoire de la NBA. Et il est aussi évidemment le premier à être nommé à l’unanimité.

« Le plus dur, c’était d’atteindre les 65 matches pour devenir éligible. Mais je suis super heureux de recevoir cette récompense et d’être le premier DPOY unanime de l’Histoire », confie l’intérieur des San Antonio Spurs, en pleine préparation pour le Game 2 contre les Portland Trail Blazers. Kawhi Leonard a reçu deux fois le trophée en jouant pour la franchise texane en 2015 et 2016 mais même lui n’était pas plébiscité à ce point. Ben Wallace est finalement celui qui s’est le plus rapproché d’un score parfait en récoltant 116 premières places sur 120 votants.

Ils ne sont désormais plus que 100 à avoir le privilège de choisir les lauréats pour les différents awards et tous ont donc choisi Victor Wembanyama en premier. Chet Holmgren a lui récolté 76 deuxièmes places. Ausar Thompson des Detroit Pistons complète le podium.

Le natif du Chesnay avait terminé deuxième derrière son compatriote Rudy Gobert dès sa saison rookie en 2024. Il avait alors promis que son tour allait venir et que son aîné devait profiter de son trophée. Il aurait probablement été nommé s’il n’avait pas manqué 36 rencontres l’année suivante. Mais Wembanyama, qui est aussi l’un des trois finalistes pour le MVP, a joué suffisamment de matches en 2025-2026 et il a encore terminé premier aux blocks avec 197 contres mais aussi 66 interceptions. « Il dissuade même les attaquants de tirer. On parle d’habitude de mec qui force les autres à changer leur tir. Lui, il les empêche totalement de shooter. Les adversaires vont le voir arriver et il préfère ressortir de la raquette ou lâcher la balle. Il change toute la dynamique d’une défense et toute la dynamique de l’attaque adverse », souligne son coéquipier De’Aaron Fox.

Même point de vue pour Stephon Castle : « Vic est bien différent des autres défenseurs. Quand quelqu’un est élu DPOY, c’est souvent pour récompenser le travail d’une équipe. Je pense que Vic pourrait gagner le trophée en jouant n’importe où en NBA. » Le principal intéressé a tout de même tenu à souligner le travail collectif des Spurs, deuxième meilleur défenseur de la ligue avec 110 points encaissés sur 100 possessions.

Il n’est pas le seul bon défenseur du groupe mais tout part tout de même de lui. Et c’est pourquoi sa nomination n’a fait aucun doute. Il a pris son premier DPOY mais d’autres devraient suivre dans les prochaines années.