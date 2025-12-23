Le maire de Boulogne Pierre-Christophe Baguet est visé par la justice dans le cadre de l’arrivée de Victor Wembanyama aux Mets en 2022.

Nombreux étaient surpris quand Victor Wembanyama a décidé de quitter l’ASVEL et l’Euroleague pour rejoindre Boulogne-Levallois en juin 2022. Un pari qui s’est avéré payant sportivement puisque le jeune homme de 18 ans s’est affirmé dans la foulée comme le MVP du championnat tout en menant l’équipe francilienne jusqu’en finale de la Betclic Elite avant d’être drafté en NBA par les San Antonio Spurs.

Ce transfert est désormais sous le coup d’une enquête du Parquet national financier qui vise Pierre-Christophe Baguet (LR), le maire de Boulogne-Billancourt, comme le révèle Mediapart. Ce dernier est soupçonné de corruption et de trafic d’influence. En effet, en signant Wembanyama et d’autres joueurs, le club des Hauts-de-Seine avait fait exploser son budget de 7 à 11 millions d’euros. L’élu est soupçonné d’avoir offert des projets immobiliers boulonnais à certaines entreprises du secteur en l’échange d’investissements privés au sein de l’équipe de basket.

Le fond d’investissement RedTree Capital mais aussi IDEC, Quartus et Emerige auraient investi dans les Mets pour hausser le budget tout en développant des projets immobiliers à Boulogne, ce qui pourrait évidemment faire penser à un conflit d’intérêt.

Le club de Boulogne-Levallois, écroulé par les dettes, avait finalement été placé en liquidation judiciaire en octobre 2024, à peine un an après le départ de Victor Wembanyama vers les Etats-Unis.

