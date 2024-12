Victor Wembanyama est le contreur le plus « propre » depuis 10 ans

Après son match à 30 points et 10 contres sans commettre la moindre faute, Victor Wembanyama s'était interrogé en conférence de presse sur le classement des contreurs les plus "propres" en NBA, une ligue où, selon lui, "il y a trop de fautes". Benjamin Moubèche, avec lequel il discutait justement de cette question, avait promis d'enquêter à ce sujet et il s'est exécuté. En se concentrant sur les 10 dernières saisons dans la ligue, et en s'astreignant aux joueurs qui ont joué au moins 250 minutes et effectué au moins un contre toutes les 75 possessions, il a ainsi pu constater que Wembanyama sortait véritablement du lot sur le ratio contres/fautes commises.

🗣️10 contres et 0 de faute pour Victor Wembanyama contre les Blazers. On lui a demandé s’il travaillait cet aspect de son jeu : “Il a trop de fautes dans le jeu NBA. Ça m’interesserait de savoir le meilleur ratio faute/contre de l’histoire. » pic.twitter.com/VDnL7yVMpz — Oui Oui Basket (@ouiouibasket) December 22, 2024

La saison dernière, Victor Wembanyama avait déjà bouclé sa première saison en NBA avec le meilleur ratio contre/faute (2.52) depuis 2013-2014. Cette saison, depuis la reprise en octobre, l'intérieur des San Antonio Spurs est toujours dans les clous avec un ratio de 2.42, soit le deuxième meilleur sur cette même période. On retrouve derrière lui Hassan Whiteside (2.37 en 2015-2016) et la paire Rudy Gobert-Anthony Davis (2.08). Personne d'autre n'a atteint ou dépassé le score de 2.0 sur ce ratio.