Selon Polymarket Sport, Victor Wembanyama est favori pour remporter le MVP, le DPOY et le MIP, un triplé jamais vu dans l’histoire de la NBA.

Ce n’est évidemment qu’un début de saison. Et le dernier match a probablement calmé (légèrement) les ardeurs. Mais c’est incroyable de voir ce que les cinq premiers matches de Victor Wembanyama ont suscité en terme d’anticipation et d’attente. Logique tant il a évolué à un niveau exceptionnelle. Selon la plateforme Polymarket Sport, le Français est désormais favori pour remporter à la fois le titre de MVP, celui de Défenseur de l’année (DPOY) et celui de Most Improved Player (MIP). Un triplé encore jamais réalisé dans l’histoire de la NBA.

Une performance jamais vue

Après seulement six matches, le joueur des San Antonio Spurs affiche des statistiques dignes d’un jeu vidéo : 26,7 points, 13,7 rebonds et 4,7 contres de moyenne. Surtout, il a un impact des deux côtés du terrain qui le place déjà en tête des discussions pour les plus grandes distinctions individuelles de la ligue.

D’après Polymarket Sport, une plateforme de prédiction décentralisée où les utilisateurs “parient” sur la probabilité d’événements futurs, Victor Wembanyama est aujourd’hui le joueur le plus « acheté » sur ces trois marchés (MVP, DPOY, MIP). Du moins, c'était le cas avant la défaite de cette nuit.

Insane: Victor Wembanyama is now the favorite to win MVP, DPOY and MIP this season on @PolymarketSport. No player has ever won all three awards in the same season 👀 pic.twitter.com/j1LR2VIXiu — Legion Hoops (@LegionHoops) November 2, 2025

Contrairement aux bookmakers classiques, Polymarket ne fixe pas de cotes mais fonctionne comme un marché de probabilité : la valeur des parts reflète ce que les utilisateurs estiment être le pourcentage de chances qu’un événement se produise.

En clair, la communauté d’investisseurs et de fans croit plus que jamais à une saison historique du Français.

Une prophétie signée Draymond Green

Est-ce qu’ils ont été influencés par Draymond Green ? En tout cas, il y a tout juste une semaine, le joueur des Golden State Warriors avait évoqué cette possibilité sur son podcast. Le quadruple champion NBA avait alors prédit que Wembanyama pourrait « tout rafler » s’il continuait sur ce rythme.

« S’il reste à ce niveau, il sera genre MVP, DPOY et Most Improved Player », avait lancé Green, ajoutant qu’il ne voyait « pas quel joueur pourrait être capable de le défendre ».

Cette sortie, d’abord perçue comme une hyperbole flatteuse, prend une tournure plus sérieuse à mesure que Victor Wembanyama enchaîne les performances record. Bien évidemment, les Suns ont trouvé ponctuellement une solution. Mais le jeune intérieur est déjà devenu le premier joueur de l’histoire à cumuler plus de 150 points et 20 contres sur les cinq premiers matches d’une saison, une preuve supplémentaire de son influence unique. Et il ne fait aucun doute que ses 9 points lors du 6e match feront figure d’anomalie, d’accident à la fin de l’année.

Sur les traces des plus grands

Jusqu’ici, seuls Michael Jordan, Hakeem Olajuwon et Giannis Antetokounmpo ont réussi à cumuler le MVP et le DPOY sur une même saison. Aucun joueur, en revanche, n’a jamais ajouté le MIP à ce doublé légendaire.

Si les Spurs continuent de gagner et que Wembanyama maintient ce niveau de jeu, le phénomène de 21 ans pourrait bien redéfinir les standards de la domination individuelle en NBA.