Les résultats de la nuit en NBA, celle de Victor Wembanyama

Bucks @ Grizzlies : 99-122

Rockets @ Mavericks : 108-102

Spurs @ Jazz : 106-88

Suns @ Clippers : 125-119

Le "five-by-five" historique de Victor Wembanyama !

- Branché sur courant alternatif sur ce début de saison, Victor Wembanyama, après sa copie ratée contre l'Oklahoma City Thunder (93-105), a passé ses nerfs sur le Utah Jazz (106-88). Lors de la victoire des San Antonio Spurs, le Français a signé une performance historique avec son second "five-by-five" en carrière : 25 points, 9 rebonds, 7 passes décisives, 5 interceptions et 5 contres.

Malgré une adresse toujours moyenne (9/20), l'intérieur a rendu une copie XXL et devient seulement le 3ème joueur de l'histoire de la NBA à comptabiliser plusieurs "five-by-five". Après Hakeem Olajuwon (6) et Andrei Kirilenko (3) !

Après un premier quart-temps gâché par le passage des remplaçants, les Spurs ont mis la machine en route dans le sillage de Chris Paul (19 points, 10 passes décisives et 7 rebonds) et Wembanyama.

Avec un Français totalement dominateur en défense, le Jazz a été totalement étouffé au retour des vestiaires. Avec un 3ème quart-temps à 14 points ! Sans Lauri Markkanen, blessé au dos, Utah n'a jamais eu la solution malgré les efforts de Collin Sexton (16 points) et de Keyonte George (15 points).

On vous raconte la première semaine de Victor Wembanyama pour sa saison sophomore !

- L'état d'urgence est déjà décrété pour les Milwaukee Bucks, battus pour la 4ème fois cette saison sur le parquet des Memphis Grizzlies (99-122). Le plus inquiétant ? La franchise du Wisconsin a été dominée de la tête et des épaules malgré un énorme Giannis Antetokounmpo (37 points à 17/22 aux tirs et 11 rebonds).

Sauf qu'autour du Greek Freak, c'est le désert ! Brook Lopez (12 points) et Bobby Portis (11 points) ont bien tenté de l'épauler, mais le collectif n'a pas répondu. A l'image d'un Damian Lillard totalement à la rue : 4 points à 1/12 aux tirs !

En face, les Grizzlies ont été sérieux. Immédiatement en tête, Memphis a déroulé grâce à un excellent Ja Morant : 26 points, 14 passes décisives et 10 rebonds. Malgré l'absence de Desmond Bane, le 5 majeur a été dominant avec Santi Aldama (19 points) ou encore Jaylen Wells (16 points). Les Bucks vont vite devoir réagir...

ANOTHER WILD JA ASSIST 😱 21 PTS & 9 AST in the FIRST HALF. pic.twitter.com/xCiCmqpNVN — Bleacher Report (@BleacherReport) November 1, 2024

Les Rockets font tomber les Mavs, les Suns enchaînent

- Dans un derby texan, les Houston Rockets se sont imposés sur le parquet des Dallas Mavericks (108-102). Malgré quelques maladresses, Jalen Green (23 points à 9/21, 12 rebonds) et Alperen Sengun (17 points, 12 rebonds) ont montré la voie à un collectif performant.

Rapidement devant au score, les Rockets ont ensuite dû gérer le come-back des Mavs dans le dernier quart-temps. Grâce à Luka Doncic (29 points) et Kyrie Irving (28 points), Dallas, qui a compté 23 points de retard dans le troisième quart-temps, a recollé à seulement 3 points à 1 minute de la fin.

Mais à force de courir après le score, les Mavs ont lâché. Amen Thompson et Dillon Brooks ont inscrit deux paniers consécutifs pour annihiler les espoirs de Dallas. Et les deux équipes affichent donc le même bilan : 3 victoires pour 2 défaites.

- Les Phoenix Suns continuent de réaliser un bon début de saison. Pour la seconde fois depuis le début de cet exercice, la formation de l'Arizona l'a emporté face aux Los Angeles Clippers (125-119) à l'Intuit Dome. Les Californiens n'ont d'ailleurs toujours pas gagné dans leur nouvelle salle !

Et pourtant, sur ce match, ils pensaient filer vers la victoire après un premier quart-temps largement dominé (+17). Avec James Harden (25 points, 13 passes décisives et 10 rebonds) et Ivica Zubac (22 points, 12 rebonds), les Clippers ont fait mal aux Suns.

Après la mi-temps, Los Angeles a même compté 21 points d'avance. Avant le réveil terrible des Suns. Avec 15 tirs réussis consécutifs, Phoenix, mené par Devin Booker (40 points), se révolte. Sans Bradley Beal, Kevin Durant (18 points), Royce O'Neal (21 points) et Ryan Dunn (16 points) s'occupent de l'épauler.

Et Booker, avec 25 points en seconde période, a été déterminant pour sceller le succès des siens dans le money-time.

