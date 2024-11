Victor Wembanyama : « Je ne vais pas rester à 25 % toute ma carrière »

Victor Wembanyama a répondu aux questions des médias après la défaite des Spurs face au Jazz ce samedi (110-111). Auteur de 24 points à 6/9 à trois points (nouveau record en carrière), l’intérieur français ne veut pas surréagir à ce regain d’adresse.

Ce soir, tu as inscrit un nouveau record à trois points, avec 6 tirs réussis sur 9 tentatives. As-tu l’impression d’avoir franchi un cap dans ta précision au tir ?

Victor Wembanyama : Je n’avais jamais mis six tirs à trois points dans un match ?! En tout cas, il ne faut pas réagir de manière excessive, que ce soit dans un sens ou dans l’autre. Je ne vais pas tirer à 66 % toute ma carrière, mais je ne vais pas non plus rester à 25 %. Je ne pense pas qu’il y ait de cap à franchir, ce n’est pas comme ça que la progression fonctionne. Et je suis très jeune, j’ai seulement 75 matches à mon actif, alors c’est normal que ça se passe comme ça.

6️⃣ THREES FOR VIC 🙌 pic.twitter.com/nozrTfzbMV — San Antonio Spurs (@spurs) November 10, 2024

Tu es l’un des joueurs les plus polyvalents de la ligue. Pourquoi tiens-tu tant à diversifier ton jeu plutôt que de te concentrer sur certains aspects et te spécialiser ?

Victor Wembanyama : Je pense que c’est très important. La raison la plus évidente, c’est que j’en suis capable. Logiquement, c’est donc ce qu’il y a de mieux pour mon équipe que je sois performant dans de beaucoup de secteurs. Il faut essayer d’allier tous les paramètres. Quand tout ça fonctionne en même temps, ça marche très bien et on gagne. Mais ça, il faut le faire le plus souvent possible.

Qu’as-tu pensé du retour de Devin Vassell ? As-tu pu retrouver rapidement des automatismes avec lui sur le terrain ?

Victor Wembanyama : Je pense qu’il a été encore meilleur que ce à quoi nous nous attendions. Son rythme et son tir étaient au rendez-vous dès son premier match de retour. C’est assez impressionnant et je pense qu’il est sur la bonne voie. J’attendais beaucoup son retour. J’étais très enthousiaste à l’idée de rejouer avec lui. Même pendant les Jeux Olympiques et la préparation, nous avons continué de parler et de préparer cette année. En fait, depuis le début de sa rééducation, nous travaillons ensemble pour préparer son retour et pour retrouver nos automatismes immédiatement.

