Victor Wembanyama a dévoilé une nouvelle célébration de victoire des Spurs après le large succès face au Thunder. Une scène forte de communion entre l’équipe et le public de San Antonio.

Une victoire et un moment symbolique pour Victor Wembanyama et les Spurs

Au terme d’un succès autoritaire 130-110 face au Oklahoma City Thunder, les San Antonio Spurs ont vécu bien plus qu’une simple victoire de saison régulière. Devant un Frost Bank Center plein, Victor Wembanyama a orchestré une nouvelle célébration destinée à devenir un rituel des soirs de succès.

Tambour à la main, le Français a mené les festivités aux côtés de ses équipiers, avec l’aide du groupe de supporters baptisé « The Jackals ». Evidemment, l’ensemble de la salle accompagnait la séquence en frappant des mains.

Ce clapping est une image forte de la soirée. C’est sans doute la première fois qu’on voit une telle symbiose entre une équipe et ses fans après un match de saison régulière.

There have been all-time greats in NBA history.

Legends. Icons.

But none of them have ever done what Victor Wembanyama did tonight in San Antonio. 👽 pic.twitter.com/9JJQuWfNUe — SpursRΞPORTΞR (@SpursReporter) December 24, 2025

Une inspiration venue d’Europe

À l’origine de cette initiative, Victor Wembanyama lui-même. C’est lui qui voulait un top de supporteurs à l’européenne et il en a même fait passer les auditions.

Le pivot des Spurs souhaite insuffler à San Antonio une atmosphère inspirée des ambiances européennes, qu’il s’agisse du football ou du basketball, où les célébrations collectives font pleinement partie du spectacle.

Ce nouveau rituel s’inscrit dans la volonté du joueur de renforcer le lien entre l’équipe et ses fans, alors qu’il assume pleinement son rôle de figure centrale de la franchise.

Une soirée maîtrisée sur le parquet

Sur le terrain, Wembanyama a contribué au succès avec 12 points, cinq rebonds et trois passes décisives. Des stats moyennes mais des actions décisives. San Antonio inflige au Thunder seulement sa quatrième défaite de la saison, après un départ historique à 24 victoires pour une défaite.

Les deux équipes se retrouveront rapidement, avec un nouveau duel programmé lors du match de Noël à Oklahoma City, un contexte qui promet déjà une ambiance particulière après la démonstration texane. Et la manière dont elle a été fêtée.