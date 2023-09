Sélectionné au #1 pick de la Draft NBA 2023, Victor Wembanyama suscite d'énormes attentes. Même aux Etats-Unis, l'intérieur des San Antonio Spurs dispose d'une énorme cote de popularité. Et dans les débats, certains s'enflamment d'ailleurs concernant la place du Français dans l'histoire de la Ligue.

Au point où le jeune talent a parfois hérité du statut de "plus grand prospect de l'histoire". Une hype démesurée qui dérange Mychal Thompson. Pour des doutes sur le potentiel du Tricolore ? Pas du tout.

Le père de Klay croit énormément en Wembanyama. Il veut simplement le protéger.

"Des similitudes (Mychal a été le #1 pick de la Draft NBA 1978, ndlr) ? Pas du tout. Quand je suis arrivé dans la Ligue, tout le monde s'en fichait. Victor a débarqué dans cette Ligue comme le prospect le plus hype de l'histoire de la NBA. Encore plus d'ailleurs que LeBron James en raison des réseaux sociaux et de son exposition ces dernières années.

Même s'il a joué en France, tous les Américains et tous les joueurs dans le monde le connaissent. Dire qu'il est le plus grand prospect de l'histoire, c'est ridicule. Ils le placent ainsi au-dessus de LeBron, de Lew Alcindor (Kareem Abdul-Jabbar) et de Wilt Chamberlain. Ce n'est pas possible. C'est injuste pour Victor.

Il va devenir un excellent joueur, fera partie du Hall of Fame et sera plusieurs fois All-Star. Mais donnez-lui une chance de grandir avant de clamer qu'il est le sauveur de la NBA ! Il sera génial. Mais donnez-lui une chance de grandir", a pesté Mychal Thompson pour SportsKeeda.

A seulement 19 ans, Victor Wembanyama déchaîne déjà les passions sans avoir joué un seul match en NBA. A lui de garder la tête froide pour effectivement se développer à son rythme.

