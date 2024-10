Dans les différents power rankings individuels de début de saison chez les médias américains, Victor Wembanyama est très fréquemment aux portes du top 10. ESPN, par exemple, l'a récemment classé 12e, à quelques jours du début de ce qui est seulement sa 2e saison en NBA. Tout le monde ne partage pas cette opinion, à commencer par Shaquille O'Neal, qui apprécie certes le talent du Français, mais en attend plus de lui désormais, comme il l'a expliqué chez Bleacher Report.

"Je place Victor Wembanyama 31e. Je lui dis la même chose que me disait mon père. Tu es bon, mais pas assez. Il a été très bon, ne me faites pas dire le contraire. Mais quand ton équipe ne fait pas les playoffs, c'est toi le gars, la pression est sur toi. Peu importe qui sont tes coéquipiers, tu dois gagner. Avec CP3 et les autres signatures, je pense qu'ils seront bons, mais pour l'instant Wembanyama est dans la tranche des 30. J'espère que ça va l'énerver. En tant que seigneur suprême de l'alliance des big men, quand je fais ça, j'espère que ça les agace. Vous n'en avez pas marre que les arrières aient tous les lauriers ? Faites quelque chose pour que ça change".

Rappelons à Shaq qu'en matière de lauriers, on est plutôt sur une période faste pour les big men, puisque 6 des 7 derniers trophées de MVP ont été remportés par des intérieurs. Pour le reste, on imagine que Victor Wembanyama n'aura pas attendu la tentative de motivation du Big Cactus pour travailler et montrer encore un peu plus de quoi il est capable en NBA.

