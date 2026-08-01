Dans le CQFR du jour Antoine Pimmel et Théophile répondent à VOS questions. On parle de comparaisons entre joueurs, de Victor Wembanyama et de Nikola Jokic, des Sixers époque "trust the process", de diversité dans l'arbitrage et de pleins de choses encore.

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🎙️ Victor Wembanyama est-il anticapitaliste ?