Victor Wembanyama s’en sort bien après son geste sur Brunson

Victor Wembanyama a échappé à une sancrion après examen de son mauvais geste sur Jalen Brunson.

Victor Wembanyama a évité une sanction qui aurait pu compliquer sérieusement sa fin de Finales NBA. La NBA a en effet décidé de ne pas requalifier en faute flagrante son geste sur Jalen Brunson lors du Game 3 entre les Spurs et les Knicks, remporté par San Antonio (115-111).23 pas une faute flagrante

Après examen des images, Monty McCutchen, responsable du développement et de la formation des arbitres NBA, a reconnu qu'une faute aurait dû être sifflée contre Victor Wembanyama. En revanche, la ligue a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments « clairs et concluants » pour transformer rétroactivement l'action en Flagrant 1.

Cette décision est ²² d'être anodine. Wembanyama possède déjà deux points de faute flagrante dans ces playoffs, après son expulsion contre Minnesota. Une nouvelle faute flagrante lui aurait permis d'atteindre trois points au total, le rapprochant dangereusement d'une suspension automatique en cas de récidive.

Brunson reste sobre, les Knicks grincent des dents

Interrogé après la rencontre, Jalen Brunson n'a pas souhaité alimenter la polémique. « Ce que vous avez vu, vous l'avez vu », a simplement répondu le meneur des Knicks.

Du côté de New York, le sentiment d'injustice reste toutefois bien présent. Mike Brown a notamment critiqué l'arbitrage après la rencontre, tandis que plusieurs observateurs, dont Richard Jefferson à l'antenne, estimaient qu'une faute flagrante aurait dû être sifflée.

Victor Wembanyama pourra donc disputer le Game 4 sans épée de Damoclès supplémentaire au-dessus de la tête. Mais cette nouvelle controverse alimente un peu plus la réputation de joueur ultra-physique que le Français est en train de se construire au cours de ces playoffs 2026.