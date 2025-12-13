Victor Wembanyama, sa sortie osée sur le meilleur joueur en NBA

L'intérieur des San Antonio Victor Wembanyama a prévenu : à son retour sur les parquets, il sera le meilleur joueur de la NBA.

Victor Wembanyama ne manque pas de confiance en lui ! Contre l’Oklahoma City Thunder la nuit prochaine, l’intérieur des San Antonio Spurs va réaliser son grand retour sur les parquets après sa blessure au mollet. En marge de ce come-back, le Français a été invité à participer à un débat : qui est le meilleur joueur de la NBA ?

Une question toujours difficile à répondre. Actuellement, Shai Gilgeous-Alexander, pour son impact à l’Oklahoma City Thunder, est certainement la réponse la plus cohérente. Un avis plutôt partagé par le Tricolore.

Mais Wembanyama a adressé un avertissement : il arrive pour s’emparer de ce statut honorifique.

"Le meilleur joueur en NBA ? Je pense que Nikola Jokic est le meilleur joueur offensif. Mais je ne crois pas qu’il soit le meilleur joueur. C’est difficile à dire, pour moi, c’était entre Giannis Antetokounmpo et Shai Gilgeous-Alexander. Mais quand je vais revenir sur les parquets, ça sera moi", a assuré le pivot des Spurs pour ESPN.

Une confiance nécessaire pour briller au plus haut niveau. Surtout, depuis le début de la saison, Victor Wembanyama s’est bel et bien invité dans cette discussion. Et à seulement 21 ans, il semble effectivement destiné à être le numéro 1 à l’avenir...

