« Même pas top-5 MVP », un ancien des Spurs rabaisse Victor Wembanyama

Deux salles, deux ambiances. D’un côté, Mitch Johnson, coach des San Antonio Spurs, qui souligne subtilement que si son équipe ne compte qu’un seul All-Star, alors Victor Wembanyama doit être l’un des favoris pour le MVP. De l’autre, Robert Horry, sacré deux fois avec la franchise texane, prend le contre-pied en relativisant quand même les performances du Français qui, selon lui, ne fait pas partie de cette conversation.

« Il n’est même pas dans mon top-5. Il est trop irrégulier selon moi. Je pense que l’on essaye de le hisser trop vite au rang de nouvelle superstar. Ne vous méprenez pas, le gamin est fantastique. Mais ce n’est pas Kobe ou LeBron James », confie ‘Big Shot Rob.’

Pas besoin d’être Kobe Bryant ou LeBron James pour être dans la course au MVP, surtout si l’on parle du top-5 plutôt que de la première place. L’ironie, c’est qu’Horry conclut en rappelant qu’il possède un vote… sachant qu’il miserait aujourd’hui sur Cade Cunningham. Qui n’est probablement pas Kobe non plus, au passage.

Victor Wembanyama a raté des matches (14) et il n’est pas garanti qu’il soit éligible au trophée en fin de saison. Il ne peut pas en rater plus que 3 supplémentaires. Ses blessures ont parfois limité ses minutes et son impact mais il reste une valeur sûre chaque soir en NBA. Bien évidemment qu’il ne met pas 40 points à chaque match. Il ne répète pas nécessairement les performances comme celle de la nuit dernière contre les Los Angeles Lakers mais ça ne veut pas dire qu’il est inconstant pour autant. Les pics sont très hauts chez le pivot des Spurs mais, dans l’ensemble, le niveau plancher est lui aussi plutôt élevé.

En revanche, s’il fallait donner un argument en faveur de Robert Horry, c’est potentiellement le fait que l’on peut aussi en grande partie expliquer la progression de San Antonio par l’évolution de Stephon Castle et le renfort de De’Aaron Fox. Même si le cap franchi par Wembanyama explique aussi la deuxième place à l’Ouest du club. C’est d’ailleurs pourquoi Mitch Johnson ironisait sur le MVP et regrettait l’absence d’un deuxième All-Star pour les Spurs en citant Fox et Castle.

Les Spurs méritaient-ils un deuxième joueur All-Star ?