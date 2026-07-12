L'effort financier réalisé par l'intérieur des San Antonio Spurs Victor Wembanyama a été pointé du doigt par la NBPA.

Victor Wembanyama a réalisé un geste fort. Lors de sa prolongation aux San Antonio Spurs, l'intérieur a laissé 50 millions de dollars sur la table. Eligible à un deal à 303 millions de dollars, le Français a consenti à un effort en signant une extension à 252 millions de dollars sur 5 ans.

Ce choix va permettre à la franchise texane de disposer d'une plus grande flexibilité financière afin de construire autour du Tricolore. Mais pour le syndicat des joueurs, il représente surtout le symbole d'un système à changer.

En effet, la NBPA dénonce les dérives perçues en NBA ces dernières années à cause du "second apron". Selon eux, un joueur ne devrait pas avoir à "sacrifier" une partie de son salaire pour permettre à une équipe d'être compétitive.

"Un joueur ne devrait jamais être placé dans une situation où il doit renoncer à une partie de son salaire pour permettre à son équipe de rester intacte. Si le système produit ce résultat, alors il y a un problème", a pesté le nouveau directeur exécutif de la NBPA David Kelly.

Au cours des derniers mois, le fameux "second apron" a eu un impact majeur dans les décisions de plusieurs franchises. On pense notamment au récent départ de Jaylen Brown des Boston Celtics. Et cette prolongation de Victor Wembanyama pourrait donc servir d'exemple pour lutter contre ce système.

Wembanyama prolonge aux Spurs et laisse 50 millions sur la table