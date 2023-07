Victor Wembanyama veut “juste jouer au basket” et disparaître un peu des médias

Victor Wembanyama a disputé son deuxième (et dernier ?) match de Summer League avec les Spurs la nuit dernière, avec une bonne performance individuelle malgré la défaite, avec 27 points, 12 rebonds et 3 contres. Il est assez clair que le n° 1 de la Draft 2023 a hâte de pouvoir se concentrer uniquement sur le basket, avec moins d'obligations médiatiques que ces dernières semaines. C'est ce qu'il a expliqué lors de son passage devant la presse à Las Vegas.

"J'aurais aimé que l'on gagne ce match. Je pense que j'aurais pu faire plus pour faire gagner l'équipe. Dans le 4e quart-temps on a dominé et on a montré beaucoup de personnalité. Personnellement, je pense que c'est normal d'avoir été meilleur sur le deuxième match après tout ce qu'il y a eu au moment de la Draft et après, c'est logique.

Je veux juste recommencer à jouer au basket. Honnêtement, le basket n'a occupé que 15% de mon calendrier depuis que je suis là et je ne supporte pas ça, je veux jouer au basket. Pour la suite, je vais parler à Pop. Je suis prêt à faire n'importe quel sacrifice pour l'équipe. On va discuter avec le staff et je vais voir ce qu'ils me recommandent en ce qui concerne les vacances, le travail, le lieu où je m'entraînerai, etc...

Je ne vais pas faire la Coupe du monde, donc j'aurai 2-3 très bons mois devant mois. Honnêtement, je vais sans doute disparaître des médias sur cette période (sourire). Il y a beaucoup d'obligations médiatiques qui m'ont surpris. Je ne parle pas des conférences de presse post-match qui durent 5 minutes, mais des caméras qui te suivent dans ta chambre. Je suis pressé d'être à la saison NBA, j'ai faim de continuer".

On a aussi hâte de revoir Victor Wembanyama en action, même si ce ne sera malheureusement pas à la Coupe du monde. La prochaine fois que l'on assistera à un match du phénomène français, ce sera vraisemblablement en pré-saison avec les Spurs, une fois qu'il aura pu recharger ses batteries et participer au training camp de la franchise texane.

