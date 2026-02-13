Vincent Collet prêt à aider Tony Parker à l’ASVEL ?

On vous relayait jeudi la possible auto-nomination de Tony Parker sur le banc de l'ASVEL la saison prochaine. "TP" pourrait ne pas venir seul. Selon une information de RMC Sport, Parker aurait sondé Vincent Collet afin de lui proposer un poste d’assistant-coach. Une hypothèse qui, si elle se confirmait, serait une belle prise stratégique de la part du club rhodanien.

Sans poste de numéro un depuis la fin de son mandat à la tête de l’équipe de France (il est consultant de Kenny Atkinson à Cleveland), Vincent Collet n’a pas encore donné sa réponse. L’ancien sélectionneur, qui a dirigé les Bleus de 2009 à 2024, connaît parfaitement la maison villeurbannaise pour y avoir déjà officié entre 2008 et 2010, avec à la clé un titre de champion de France en 2009. Son retour, même dans un rôle d’adjoint, aurait donc une portée à la fois affective et sportive.

Si Tony Parker se nomme lui-même head coach de l’ASVEL après une expérience sur le banc de l’équipe de France U17 lors de la Coupe du monde estivale, cela représenterait une garantie d’expérience et de crédibilité, notamment en Betclic Elite et sur la scène européenne.

Un autre élément pourrait peser dans la balance : la possible intégration du club à la future NBA Europe. Un projet ambitieux susceptible de séduire un technicien habitué aux grandes compétitions et aux environnements d’excellence. Si l’association Parker-Collet a déjà fait ses preuves sous le maillot bleu, elle sera mise à l'épreuve dans un tout autre contexte.