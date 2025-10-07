Vincent Collet se mouille : le basket n’était pas plus fort avant

Vincent Collet ne fait pas partie de ceux qui trouvent que le niveau du basket pratiqué était supérieur par le passé. Voici pourquoi.

Dans un paysage où les anciens joueurs aiment souvent rappeler que “c’était mieux avant”, Vincent Collet, lui, prend le contrepied. Invité du podcast "Mauvaise Lang", animé par le basketteur pro Nicolas Lang, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France a tenu un discours loin de la nostalgie souvent entendue dans les cercles du basket.

« Je n'aurais pas pu jouer professionnel aujourd'hui. Est-ce que je fais partie de ceux qui disent que le basket était largement plus fort avant ? Non. Je le sais, je les entends critiquer, les anciens, même parfois lors des rassemblements. Je crois qu'ils ont oublié. Moi je vais même plus loin que ça. Même au niveau du sérieux dans la préparation des joueurs, je trouve qu'on a beaucoup progressé. Tout n'est pas parfait, il y a d'autres défauts avec nos jeunes. Mais je trouve que par contre, dans la façon de s'entraîner, c'est aussi en amélioration et en progrès. »

Avec son palmarès, Collet peut parler

L’ancien coach des Bleus, désormais à la direction technique nationale, tout en étant consultant chez les Cleveland Cavaliers, souligne les progrès réalisés en matière de professionnalisme et de préparation. Un regard rare, à l’heure où la comparaison entre générations tourne souvent au procès des jeunes.

Vincent Collet a dirigé l’équipe de France masculine de 2009 à 2024, devenant le sélectionneur le plus titré de l’histoire du basket français. Sous sa conduite, les Bleus ont remporté huit médailles internationales, dont l’or à l’EuroBasket 2013, deux médailles d’argent olympiques (Tokyo 2021 et Paris 2024), une à l’Euro 2022, et quatre médailles de bronze (Mondes 2014 et 2019, Euro 2015 et 2011). En quinze ans, Collet a dirigé 253 matchs pour 179 victoires, bâtissant une équipe compétitive et respectée sur la scène mondiale.

