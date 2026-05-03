VJ Edgecombe, la révélation qui survit aux playoffs

VJ Edgecombe continue de justifier l’enthousiasme qui l’entoure. Troisième du vote pour le Rookie de l’année au terme d’une saison régulière très solide, il a surtout été le seul des trois finalistes à prolonger l’aventure jusqu’en playoffs, preuve de son impact immédiat dans un cadre compétitif.

Déjà convaincant sur l’ensemble de la série face aux Boston Celtics, le rookie a confirmé match après match qu’il n’était pas là pour apprendre en silence. Intensité défensive, adresse extérieure, capacité à jouer avec ou sans ballon : Edgecombe a apporté une vraie stabilité, sans jamais paraître intimidé par l’adversaire, ni par le contexte.

Puis est arrivé ce premier Game 7 en carrière, où certains vétérans vacillent parfois. Lui a répondu avec 23 points à 8/17 au tir, 5/11 à 3 points, 6 rebonds, 4 passes et le meilleur +/- du match à +19. Une performance pleine de sang-froid, de justesse et de personnalité. En défense, sa 2e mi-temps en mission sur Derrick White a été impressionnante, l’arrière de Boston peinant à se montrer aussi productif que lors du premier acte.

Après ce Game 7, il boucle la série avec des moyennes de 18,6 points, 5,4 rebonds, 3,7 passes et 1,6 interception par match.

Ce qui marque chez VJ Edgecombe, au-delà des chiffres, c’est la sensation qu’il comprend déjà le rythme des grandes soirées NBA. Sa saison régulière avait validé le potentiel. Cette série contre Boston, et surtout ce match couperet, donnent le sentiment qu’il est déjà en train d’accélérer le calendrier.

On a hâte de voir ce que le Bahaméen a encore en lui pour aider les Sixers à réussir un nouvel upset au prochain tour, cette fois contre les New York Knicks.