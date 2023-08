Mauvaise nouvelle pour les Nuggets et la Slovénie

L’intérieur de Denver Vlatko Cancar s’est déchiré les ligaments croisés du genou lors du match amical entre la Grèce et la Slovénie.

Les franchises NBA sont parfois réticentes à libérer leurs joueurs internationaux pendant l’été parce que certaines craignent une éventuelle blessure. Le cas de Vlatko Cancar ne va pas les rassurer. L’intérieur des Denver Nuggets s’est déchiré les ligaments du genou lors d’un match de préparation perdu par la Slovénie contre la Grèce. Le joueur s’est blessé en retombant après un dunk dans le trafic.

C’est évidemment un gros coup dur pour la sélection slovène, qui ne compte plus que Luka Doncic comme joueur NBA dans ses rangs alors qu’elle nourrit des ambitions de titre à la Coupe du Monde, mais aussi pour les Denver Nuggets. En effet, Cancar, 26 ans, pouvait prétendre à un rôle un peu plus important au sein des champions en titre la saison prochaine.

L’ailier-fort a contribué à hauteur de 5 points et 2,1 rebonds (47% aux tirs et 37% à trois-points) l’an passé. Il avait été cependant très peu vu en playoffs. Mais avec les départs de Bruce Brown et Jeff Green, Vlatko Cancar aurait pu obtenir des minutes supplémentaires dans la rotation. Il est malheureusement parti pour manquer de nombreux mois, voire probablement l’intégralité du prochain exercice.

