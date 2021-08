Walter Tavares brise un panneau après un dunk à l’Afrobasket !

Voir un panneau exploser sous le coup d'un dunk, ça n'arrive plus si souvent. Walter Tavares, du Cap Vert, y est parvenu lors d'un match de l'Afrobasket.

Voilà bien longtemps que l'on ne voit plus trop de panneaux se désintégrer après des dunks surpuissants, comme aimait tant le faire Shaquille O'Neal et d'autres à l'époque. Mardi, lors d'un match de poule de l'Afrobasket 2021 au Rwanda entre le Cap Vert et l'Angola, Walter Tavares a remis la tradition au goût du jour.

Le pivot du Real Madrid, brièvement passé par la NBA après sa Draft au 2e tour en 2014 par les Atlanta Hawks, a été lui-même surpris des effets de son tomar. Le panneau s'est craquelé et il a fallu le remplacer pour permettre au match de se poursuivre et au Cap Vert de l'emporter (77-71).

Shaq, le briseur de panneaux