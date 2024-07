Les Warriors ont trouvé le « remplaçant » de Klay Thompson

De’Anthony Melton va rejoindre les Golden State Warriors pour un an avec 12,8 millions de dollars à la clé.

Les Golden State Warriors avaient déjà acté le départ de Klay Thompson depuis un moment. Ils sentaient que leur joueur emblématique souhaitait changer d’air et la franchise s’est donc préparé pour trouver un élément capable de combler en partie le vide que va laisser le quadruple champion NBA sur le terrain. De’Anthony Melton va donc rejoindre la Californie pour une saison, le tout pour un salaire de 12,8 millions de dollars.

Klay Thompson a choisi les Dallas Mavericks !

Le combo guard de 26 ans est plus petit en taille que Thompson (1,88 m) et il ne remplit pas tout à fait les mêmes fonctions mais il se pourrait qu’il occupe une place au côté de Stephen Curry dans le cinq majeur. Melton est capable de bien défendre, de jouer sans le ballon et de mettre des trois-points. Il a converti 37% de ses tentatives derrière l’arc depuis le début de sa carrière en 2018.

Révélé aux Memphis Grizzlies, De’Anthony Melton a passé les deux dernières saisons aux Philadelphia Sixers. Il y a compilé 10,4 points et 3,9 rebonds de moyenne (38% à trois-points). Des problèmes de dos l’ont cependant limité à 38 matches l’an passé.