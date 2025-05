Un cadre des Celtics ciblé par les Warriors cet été ?

Tout le monde sent ou sait que les Boston Celtics vont dégraisser leur effectif lors de la prochaine intersaison. Parce que la note s’annonce très salée pour la franchise du Massachusetts, qui s’apprête à payer autour des 500 millions de dollars en gardant son groupe en l’état. Ce serait éventuellement envisageable si l’équipe pouvait encore jouer le titre. Mais avec Jayson Tatum logiquement sur la touche pendant un an, les dirigeants ont intérêt à faire des économies. Les Golden State Warriors veulent en profiter.

Selon Logan Murdock de The Ringer, l’organisation californienne conserve un œil sur Derrick White. Il serait effectivement parfait à Golden State et chez n’importe quel autre candidat au titre. Le seul hic, c’est qu’il n’est pas free agent et peut donc débarquer uniquement via un trade. Les Dubs ont de nombreux atouts de draft (4 picks et 3 swaps disponibles) et éventuellement quelques jeunes talents comme Brandin Podziemski, Moses Moody, voire même Jonathan Kuminga si jamais Boston se montrait intéressé à l’idée de le faire venir en sign&trade. Ce qui semble d’ailleurs peu probable.

Les Celtics peuvent faire de grosses économies en remplaçant Derrick White par Buddy Hield tout en récupérant des tours de draft au passage. Mais là encore, nous serions étonnés que ça aboutisse. White est devenu un joueur essentiel. C’est quasiment un All-Star à ce stade. Il est probable que la franchise cherche à le garder autour de Tatum et Jaylen Brown et cherche plutôt à se débarrasser de Jrue Holiday et/ou Kristaps Porzingis.