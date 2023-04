Avec l'expérience accumulée ces dernières années, les Golden State Warriors se trouvaient dans une position idéale. Pour ce Game 6 à domicile, Stephen Curry et ses partenaires avaient une opportunité en or pour terminer cette série face aux Sacramento Kings.

Problème, les Dubs ont été dominés par les Kings (99-118). A 3-3, cette série va désormais retourner à Sacramento. Avec une ambiance de folie dimanche pour soutenir les hommes de Mike Brown. Autant dire que le champion NBA en titre pourrait se mordre les doigts de cette occasion loupée.

A l'image d'un Jordan Poole cataclysmique, les Warriors ont déjoué et peuvent nourrir des regrets.

"Je ne pense pas que nous étions prêts. Nous avons eu beaucoup de mauvaises défaites lors de notre dynastie. Il ne s'agit pas de la quatrième défaite de la défaite. C'est la troisième. Nous sommes encore dans le coup.

Il nous appartient d'aller à Sacramento et de faire l'inverse de tout ce que nous avons fait ce soir. Je sais que nous répondrons. Je connais cette équipe. Je connais ces gars. J'ai joué au plus haut niveau avec eux et je sais de quoi nous sommes capables.

Nous répondrons comme les champions que nous sommes dimanche", a assuré Klay Thompson.

Nous avons enchaîné les erreurs mentales, et ils ont pris l'avantage puis le momentum rapidement. Je ne sais pas si c'était un problème d'énergie ou de concentration, peu importe, mais nous devons rapidement apprendre nos leçons.

Il va falloir être honnête par rapport à nous-mêmes. J'avais le sentiment que nous étions tous sur la même longueur d'onde hier en préparant le match, en comprenant la tâche à accomplir. Mais nous ne l'avons pas fait", a soufflé Stephen Curry.