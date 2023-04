Les Warriors sont “stupides”, “pas assez durs et pas assez disciplinés”

Les Golden State Warriors continuent d'être inquiétants à l'extérieur, à l'image de leur défaite de dimanche à Denver, contre des Nuggets privés de Nikola Jokic. Steve Kerr a de plus en plus de mal à cacher sa frustration face à ce qu'il estime être un comportement anormal pour une équipe championne en titre qui vise le back to back. C'est ce qu'il a expliqué au sortir de la rencontre.

"Jusqu'au milieu du deuxième quart-temps, nous avions un contrôle total sur le match. Puis on s'est arrêté de jouer. On a perdu notre concentration des deux côtés du terrain. On leur a donné de la vie et le match. On a été stupides, pas assez durs et pas assez disciplinés. On ne méritait finalement pas de gagner. On ne se fait pas assez confiance l'un envers l'autre", a déploré Kerr.

Le coach des Warriors est rejoint dans cet avis par Stephen Curry, qui a passé une soirée difficile sur le plan de l'adresse.

"Quand on perd, on se pose des questions sur la cause et on essaye de pointer du doigt les problèmes. Mais si on savait ce qui n'allait pas, on le réglerait. On doit avoir ce sentiment d'urgence sur les trois derniers matches. Pas seulement en les gagnants, mais en créant la dynamique qu'il faut pour jouer une série de playoffs. On doit prendre conscience que si on doit réussir quoi que ce soit en playoffs, des performances comme celle de ce soir ne peuvent pas se reproduire".

Les Warriors sont pour le moment 6e, mais sont sous la menace des Lakers et des Pelicans, tous les deux à une demi-longueur au classement.

Le système des Lakers qui peut faire des ravages en playoffs