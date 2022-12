Les Warriors, une victoire référence pour enfin se lancer ?

Les Golden State Warriors avaient cruellement besoin d'une victoire référence. Sur ce début de saison, le champion NBA en titre a enchaîné les résultats moyens. Malgré un Stephen Curry XXL, la formation californienne peine à trouver son rythme de croisière.

Mais la nuit dernière, les Dubs l'ont donc emporté contre les Boston Celtics (123-107). Un succès de prestige acquis dans le sillage de Curry (32 points), mais aussi de Klay Thompson (34 points). Sans surprise, Golden State a démontré que cet effectif était capable de battre la meilleure équipe de la Ligue.

Une victoire qui pourrait bel et bien provoquer un déclic.

"Cette victoire est particulière, surtout par rapport à la façon dont les Celtics ont joué cette année. Ils ont été si bons, si dominants. Je pense que nous avions besoin d'un match comme celui-ci. Nous avons eu un peu de mal.

Cependant, nous avons le sentiment de progresser, même si nous n'avons pas beaucoup de choses à montrer. C'était une victoire importante pour nous", a assuré le coach Steve Kerr.

"Il s'agissait d'un match à gagner absolument. Cela vous donne une idée sur l'intensité et la concentration qu'il faut pour battre une équipe comme celle-ci. En plus, on sait qu'il est difficile de gagner à l'extérieur, nous ne l'avons quasiment pas fait cette saison...

Alors avant de partir à l'extérieur, nous voulions avoir un bon sentiment dans l'avion. Il faut désormais profiter de cette opportunité", a insisté Curry.