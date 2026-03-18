La preuve statistique que les Wizards ont la pire défense intérieure de la NBA

Vous aussi vous avez le sentiment que n’importe quel intérieur qui affronte les Washington Wizards fait un carton ? Et bien sachez que ce n’est pas qu’une impression. Après les 36 points de Jalen Duren dans le gruyère qui sert de raquette à la franchise de D.C., je me suis replongé sur les performances des big men adverses lors de tous les matches des Wizards cette saison.

- Bam Adebayo leur a mis 83 points !

- Les intérieurs (je n’ai pas toujours retenu le pivot mais souvent l’intérieur fort, qu’il soit quatre ou cinq, qui a joué le plus de minutes ce soir en question) tournent en moyenne à plus de 19 points par match contre Washington. C’est fort sachant qu’il n’y a pas forcément beaucoup de scoreurs sur ces positions dans la ligue aujourd’hui.

- Parmi les perfs, il y a par exemple 15 points de Neemias Queta qui font baisser la moyenne mais c’est important de noter que sur ce match-là, il avait terminé à 7 sur 7 aux tirs. Globalement, le Portugais, comme ses confrères, s’est toujours baladé contre les Wizards cette saison.

- Luke Kornet a lâché un match à 20 points et 12 rebonds contre Washington.

- Jay Huff, qui culmine à 9 points de moyenne cette saison, est à plus de 15 points et quasiment 62% aux tirs sur les différents duels avec les Wizards.

- Mes recherches ne prenaient pas en compte les rebonds mais Donovan Clingan en a pris 20, Moussa Diabaté 18, tous contre Washington. D’ailleurs, de manière générale, les joueurs de D.C. sont catastrophiques dans cet aspect du jeu.

- Bam Adebayo leur a mis 83 points !!!

- Il y a eu plusieurs cartons d’extérieurs qui sont allés chercher leurs points dans la peinture. Tyrese Maxey en a foutu 39, Cade Cunningham 46, Mitchell 48, Murray 42, LaMelo Ball 37 et 38… bref.

- Même Deandre Ayton a sorti un match de mammouth à 28 points contre les Wizards. Luka Doncic en a flanqué 38 le même soir.

- Les Wizards sont la pire équipe au nombre de rebonds offensifs concédés à l’adversaire (13,9).

- Ils sont aussi celle qui laisse le plus de rebonds au total, défensifs compris donc (47,9).

- C’est la deuxième plus mauvaise défense de la ligue au nombre de points encaissés (123,8 pts).

- C’est même la pire si l’on ajuste au nombre de possessions (120 sur 100 possessions).

- Seules deux équipes, Dallas et Indiana, encaissent plus de points dans la peinture (54,3).

- C’est la deuxième plus mauvaise équipe au nombre de points encaissés suite à un rebond offensif.

- Bam Adebayo leur a mis 83 points !!!!!!