Avec 32 points pour Wembanyama et 23 pour Castle, les deux jeunes Spurs ont battu un record détenu par Kobe Bryant et Shaquille O'Neal.

Dos au mur après deux défaites à domicile, les Spurs ont réagi de la meilleure des manières en s'imposant 115-111 face aux Knicks lors du Game 3 des Finales NBA.

Portés par un immense Victor Wembanyama et un très précieux Stephon Castle, les Texans ont évité à San Antonio d’afficher un 0-3 qui aurait quasiment condamné leurs chances de titre.

Et au passage, le duo a inscrit son nom dans l'histoire de la NBA.

Devant Kobe Bryant et Shaquille O'Neal

Selon ESPN Insight, Victor Wembanyama et Stephon Castle sont devenus le plus jeune duo de l'histoire des Finales NBA (en âge moyen) à inscrire au moins 20 points chacun dans un même match.

Ils effacent ainsi des tablettes un tandem pourtant mythique : Shaquille O'Neal et Kobe Bryant.

Dans l'un des environnements les plus hostiles possibles, au Madison Square Garden, les deux jeunes joueurs ont répondu présents.

Wembanyama a signé une prestation de patron avec 32 points, 8 rebonds, 6 passes, 3 contres et 2 interceptions à 11 sur 18 au tir. De son côté, Castle a ajouté 23 points, 5 rebonds et 5 passes pour accompagner son leader.

Les Spurs relancent complètement les Finales

Cette performance arrive à un moment crucial pour San Antonio.

Critiqué après sa perte de balle décisive dans les dernières secondes du Game 2, Wembanyama a immédiatement répondu sur le terrain. Quant à Castle, il continue de confirmer qu'il est déjà capable d'avoir un impact majeur sur la plus grande scène du basket mondial malgré son jeune âge.

Grâce à cette victoire, les Spurs reviennent à 2-1 dans la série et récupèrent une partie de la dynamique avant un Game 4 déjà crucial.

Au-delà du résultat, San Antonio peut surtout s'appuyer sur une certitude : son duo d'avenir est déjà capable de produire des performances historiques sous la pression des Finales NBA.