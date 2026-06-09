Stephon Castle, un réveil tellement précieux

Stephon Castle a été rayonnant pour accompagner Victor Wembanyama dans le game 3 des Finales NBA.

Parfois critiqué pour son manque de constance et ses turnovers, Stephon Castle a répondu de la meilleure des manières. L'ancien arrière de UConn a été capital dans la victoire des Spurs dans le Game 3 face aux Knicks (115-111).

Ça a commencé par une énorme 1ʳᵉ mi-temps. En feu, Castle a inscrit 18 points, à 7 sur 8 au shoot. Son intensité a permis de dynamiser le match de San Antonio et a surtout permis à la franchise texane de ne pas couler face à l'armada offensive de Jalen Brunson et New York.

Polyvalent, Stephon Castle a vraiment excellé en allant attaquer le cercle à plusieurs reprises et en marquant ses tirs face au contact de la défense adverse. Le somophore, "lieutenant" de Wemby, a vraiment épaulé notre Français

Même si l'Américain s'est un peu effacé dans le 3ᵉ quart-temps, il a été précieux aux meilleurs des moments.

Castle Roi du money time

Auteur de seulement 5 points en 2ᵉ période, il s'est montré au moment où sa franchise avait le plus besoin de lui. Si les 32 points de Victor Wembanyama ont permis de ne pas s'effondrer, c'est bien Stephon Castle qui a scellé la victoire pour offrir aux Spurs un Game 5 à San Antonio.

Le numéro 5 a d'abord envoyé un dagger derrière l'arc à moins de 2 minutes de la fin du match pour permettre à son équipe de prendre 7 points d'avance. Les Knicks sont ensuite parvenus à revenir à 2 petits points avant que Castle provoque la faute à six secondes de la fin de la rencontre.

STEPHON CASTLE TONIGHT: • 23 POINTS

• 5 REBOUNDS

• 5 ASSISTS

• 8/14 FG CLUTCH ASS FREETHROWS TO PUT THE GAME AWAY!!!! pic.twitter.com/MzCGaFUJDt — Bala (@BalaPattySZN) June 9, 2026

Dans un sang-froid déconcertant, Stephon n'a pas tremblé et a mis ses deux lancers francs, les derniers paniers du match. Une performance d'autant plus remarquable qu'il n'est pas connu pour être le plus adroit dans l'exercice, avec 73.4 % de réussite cette saison.

Stephon Castle a fini le game 3 avec 23 points (8/14), 5 rebonds, 5 passes, 1 contre et 1 interception. Il est ainsi devenu le 3ᵉ plus jeune joueur de l'histoire derrière Magic Johnson (20 ans) et Tony Parker (21 ans) à avoir réalisé un match en 20/5/5 lors des finales NBA.

En conférence, Wembanyama est revenu sur la performance de son coéquipier, et ce qu'on peut dire, c'est que Stephon a la confiance du vestiaire : "Il est peut-être le joueur le plus mature de notre équipe {...} Il a montré encore et encore qu'il en est capable, et que nous avons raison de lui accorder notre confiance."

Stephon Castle n'a que 21 ans mais s'il continue de jouer à son meilleur niveau dàs cette série, les Spurs ne seront pas loin du compte.

Spurs vs Knicks : Les notes du Game 3