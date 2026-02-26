San Antonio vient d’aligner 10 succès de suite, une série que les Spurs n’avaient plus connue depuis l’époque Tim Duncan.

Dans le sillage de Victor Wembanyama, les San Antonio Spurs sont en train de signer leur meilleure série depuis près d’une décennie.

En s’imposant 110-107 sur le parquet des Raptors, les Spurs ont enchaîné une 10e victoire consécutive en saison régulière. Une performance que la franchise n’avait plus réalisée depuis la saison 2015-16, à l’époque de Tim Duncan. Ce dernier était certes sur sa dernière saison, mais SA arborait encore un gros niveau.

Une série qui rappelle les grandes années

Lors de cet exercice 2015-16, San Antonio avait signé 67 victoires en saison régulière, un sommet dans l’histoire de la franchise. Cette année-là, les Spurs avaient atteint les demi-finales de conférence Ouest.

Presque dix ans plus tard, la dynamique actuelle relance les comparaisons avec cette période dorée.

Wembanyama en symbole

Cette nuit, un Victor Wembanyama maladroit (3/12) a néanmoins contribué à la victoire avec 12 points, 8 rebonds et 5 contres décisifs. Devin Vassell (21 points) et De’Aaron Fox (20 points) ont également porté l’attaque texane.

Au-delà des statistiques individuelles, c’est surtout la solidité collective qui impressionne. Les Spurs abordent la dernière ligne droite de la saison régulière avec une confiance maximale.

Reste désormais à voir jusqu’où cette série peut les mener. Mais une chose est sûre : San Antonio n’avait plus connu pareille dynamique depuis l’époque Tim Duncan.

CQFR : San Antonio force 10, Cleveland déprime