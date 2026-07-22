Wembanyama-Gobert : Frédéric Fauthoux va retenter l’expérience avec les Bleus

Frédéric Fauthoux veut tester l’association entre Victor Wembanyama et Rudy Gobert avec les Bleus, mais seulement sur des séquences bien précises.

L’association entre Victor Wembanyama et Rudy Gobert a souvent été présentée comme une évidence sur le papier. Deux immenses défenseurs, deux protecteurs de cercle hors norme et une raquette susceptible de décourager n’importe quel adversaire. Dans la réalité, leur cohabitation en équipe de France a jusqu’ici soulevé davantage de questions que de certitudes.

Frédéric Fauthoux compte pourtant lui donner une nouvelle chance. Invité de l’émission Intégrale Sport sur RMC, le sélectionneur des Bleus a confirmé son intention de tester le duo lors du prochain rassemblement.

« En tout cas, on va essayer. Cela peut être des armes redoutables de les voir jouer ensemble si on arrive à les connecter et que les joueurs autour d’eux peuvent s’exprimer à travers ça », a expliqué Fauthoux sur RMC.

Une approche prudente, mais de vraies intentions

Le technicien ne souhaite toutefois pas simplement entasser les centimètres dans la raquette. Son objectif sera de trouver un équilibre permettant également aux trois autres joueurs de profiter de la présence et de la gravité des deux intérieurs.

« Les faire jouer ensemble, ce n’est pas leur faire marquer 20 points chacun. Les faire jouer ensemble, c’est aussi créer des espaces et des opportunités pour les autres », a-t-il précisé. Les aligner simultanément obligera donc le staff à définir précisément leurs rôles offensifs et à choisir des profils complémentaires autour d’eux.

Les Bleus pourront compter sur Wembanyama lors de la prochaine fenêtre FIBA

« On va voir comment les deux vont s’emboîter. Et pour les trois autres autour, il va falloir trouver des joueurs performants qui puissent jouer avec eux », a reconnu Fauthoux, qui ne prévoit pas pour autant d’utiliser cette association pendant des rencontres entières. « Ce n’est pas non plus 40 minutes, mais plutôt sur des séquences bien précises. »

Une prudence logique après l’expérience des Jeux olympiques de Paris 2024. Vincent Collet avait tenté de faire cohabiter les deux intérieurs NBA pendant la préparation et au début du tournoi, avant de réduire fortement le rôle de Gobert lors des matches à élimination directe.

Fauthoux disposera prochainement de plusieurs occasions pour effectuer ses propres essais. Les Bleus affronteront la Serbie en préparation les 20 et 23 août, avant deux rencontres de qualification pour la Coupe du monde 2027 contre la Slovénie, le 27 août, puis la Suède, le 30.

L’association Wembanyama-Gobert ne semble donc pas destinée à devenir automatiquement la formule de base de l’équipe de France. Elle pourrait en revanche constituer une arme situationnelle extrêmement difficile à affronter. À Fauthoux de trouver les bonnes séquences et surtout les trois bons joueurs à placer autour d’eux.