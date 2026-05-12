Après le coup de coude de Victor Wembanyama sur Naz Reid, Draymond Green a appelé Minnesota à « rendre les coups ».

L’absence de sanction contre Victor Wembanyama après son coup de coude sur Naz Reid fait sans surprise parler. Et cette fois, c’est Draymond Green qui a remis de l’huile sur le feu avec une sortie particulièrement musclée.

Lors du Game 4 entre les San Antonio Spurs et les Minnesota Timberwolves, Victor Wembanyama avait été expulsé après un violent coup de coude au visage de Naz Reid lors d’une bataille au rebond. Malgré l’éjection du Français, la NBA n’a finalement prononcé ni suspension ni amende.

Une décision jugée incompréhensible par Draymond Green, qui estime que Minnesota devrait désormais « rendre les coups ».

« J’ai vu la conférence de presse de Mitch Johnson et je me suis dit : “Whoa, il a décidé de se faire justice lui-même ?”… Mais il y a une intention, les gars », a lancé le joueur des Golden State Warriors dans son podcast. «Qu’est-ce qui se serait passé si les rôles avaient été inversés et que c’était Naz Reid qui avait sorti Wemby ? Je pense que la situation aurait été totalement différente. Il y aurait eu des amendes et des suspensions.

Je ne suis pas quelqu’un qui veut voir les joueurs suspendus, parce que je trouve ça nul, mais des standards ont été établis. Il y a déjà eu des amendes ; Jaden McDaniels et Nikola Jokic viennent d’être sanctionnés pour beaucoup moins que ça. Donc qu’il n’y ait même pas une amende, c’est complètement fou. »

Pas de suspension pour Victor Wembanyama

Pour lui, le message envoyé, c’est qu’on peut agir ainsi sur un terrain. Il n’en faut pas plus à Draymond Green pour conseiller aux Wolves de faire pareil, et donc de se venger :

« Qu’il n’y ait même pas une amende, encore moins une suspension, je trouve ça insensé. Donc ce que je dirais aux Minnesota Timberwolves après avoir entendu le coach des Spurs dire qu’il était content que Naz Reid ait pris ce coup de coude, c’est : “Très bien, tout est permis.” Pas de suspension, pas d’amende, donc c’est open bar. Qui va arriver ce soir ou demain et faire la même chose à Wemby ? Qui va lui mettre un coup de coude au visage ? C’est ce que je dirais.

Parce que visiblement, il n’y a ni amende ni suspension pour ce genre d’action. Peut-être juste une expulsion, ok, très bien, mais tu peux potentiellement sortir Wemby du match. »

Comme souvent avec Draymond Green, la déclaration est outrancière. Mais le raisonnement se tient. Certes, Victor Wembanyama a pris des coups et il n’a aucun passif. Mais si la sanction pour ce type de geste est juste une exclusion d’un match, sans suspension ni amende derrière, certains peuvent être tentés. Sortir un gros joueur pour une simple exclusion peut être considéré comme « rentable » par un joueur avec la mentalité de Green.

Espérons en tout cas qu’on n’aille pas dans l’escalade. Ces playoffs sont déjà suffisamment plombés par les polémiques arbitrales…