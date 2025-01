Wembanyama rudoyé par Coby White et Zach LaVine malgré ses 8 contres

Victor Wembanyama peut être déprimant pour les adversaires des Spurs. Le Français a encore réussi 8 contres cette nuit lors du match contre Chicago. Sauf que parfois, il est bon de mettre son amour-propre de côté et d'insister un peu. Coby White, qui avait été contré trois fois par l'intérieur de San Antonio durant la rencontre, a pris son courage (et la balle) à deux mains, pour agresser le cercle à 15 secondes de la fin du match, alors que son équipe n'avait qu'un point d'avance. Malgré la présence de Wembanyama sur son chemin, White a réussi à claquer un dunk bien violent sur la truffe de son prestigieux adversaire. Le dunk de la nuit, assurément !

COBY WHITE POSTERIZES WEMBANYAMA!!! 🤯 🤯 🤯 pic.twitter.com/RGFF8NhDAB — CHGO Bulls (@CHGO_Bulls) January 7, 2025

Les Bulls se sont finalement imposés (114-110) avec 23 points de Coby White. Et un peu plus tôt, son camarade Zach LaVine, le meilleur joueur de Chicago dans cette partie (35 pts, 10 rbds, 8 asts) était parvenu lui aussi à se défaire de Victor Wembanyama de manière spectaculaire, avec un dribble et un tir à 3 points en stepback.