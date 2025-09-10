L’idée est séduisante sur le papier : importer en NBA un kop « à l’européenne », tambours, chants et ferveur continue, pour pousser les Spurs derrière Victor Wembanyama. Le projet est même très concret : casting annoncé (avec Wemby présent), obligation d’être là à au moins 75 % des matches à domicile, promesse d’animation « façon Europe ». Et, détail qui change tout, une adhésion à 999 $ – formulée comme telle par ESPN – qui vient s’ajouter au coût de l’abonnement. Beau concept… mais tout, dans la manière et le contexte, laisse penser que ça risque de sonner creux. Antoine et Shaï ont abordé le sujet dans le CQFR du jour.

D’abord parce qu’un kop ne se décrète pas. En Europe, les groupes d’ultras naissent d’eux-mêmes : histoire, codes, rites, hiérarchie informelle. Ici, on parle d’un casting – littéralement un concours d’entrée – pour sélectionner des « ultras ». C’est l’inverse de l’ADN recherché. Le signal envoyé est paradoxal : « venez faire du bruit… mais passez d’abord l’audition ». Résultat probable : un rendu un peu factice, avec des volontaires motivés, certes, mais sans cette sève organique qui fait la cohésion d’un virage.

La méthode Wembanyama : faire travailler le corps autant que l'esprit

Ensuite parce que le public NBA n’est pas celui d’un kop. San Antonio, comme partout, vit d’abonnés qui payent cher pour un confort premium, pas pour se lever 48 minutes, battre le tambour et entonner des chants sur Wembanyama. Cette culture-là existe aux États-Unis, mais à la fac, où les « student sections » mêlent proximité, codes campus et énergie collective. En NBA, le mardi d’un back-to-back, avec du load management dans l’air, convaincre des fans – même triés – d’animer sans discontinuer tient du défi.

Troisième angle mort : le modèle économique. Demander 999 $ en plus pour appartenir au groupe, c’est transformer la ferveur en produit dérivé. On promettra sans doute des « avantages » (rencontres, promos boutique…), mais l’équation revient à payer pour pouvoir chanter. Or l’esprit d’un kop, ce sont des classes populaires qui s’approprient la tribune, pas des « membres premium ». Le risque est clair : acheter l’ambiance plutôt que la fédérer.

Un kop de supporteurs est possible... si ce n'est pas un produit marketing

Quatrième écueil : la constance. Chanter fort un soir de choc national télévisé, c’est simple. Chanter fort contre Charlotte un mercredi, quand l’équipe est fatiguée et que l’affiche n’emballe personne, c’est le vrai boulot d’un kop. Or ici, l’engagement demandé (75 % des matches) est lourd, et il faudra garder la même intensité match après match, dans une saison longue et inégale.

Enfin, le décalage culturel. Wembanyama a connu en Europe des salles où les kops structurent l’ambiance. Il veut créer ce pont à San Antonio – initiative louable. Mais comme on l’a rappelé, même quand la NBA s’inspire (les Clippers et leur « mur » façon Dortmund), on reste sur un habillage plus que sur une transplantation fidèle : le cœur, les codes, la sociologie du virage ne suivent pas.

Au fond, l’idée de Victor Wembanyama n’est pas impossible… si elle devient organique : qu’un noyau dur se forme par passion, qu’il vive en dehors du marketing, qu’il impose ses rites et tienne dans la durée. Mais un kop par casting et adhésion à 999 $, c’est probablement un kop sans âme : bruyant par séquences, joli en plan-large, oubliable quand les tambours se taisent.

Voir l'intégralité du CQFR du jour :