Un seul match cette nuit en WNBA, et c'est le Fever de Caitlin Clark qui s'est imposé. Retour sur la rencontre.

Le résultat de la nuit en WNBA

Tempo @ Fever : 91-113

Pour l'unique match de la nuit, Toronto se déplaçait à Indiana et, malgré une première période équilibrée, le Fever a pris l'ascendant après la pause pour finalement s'imposer 113 à 91.

Un trio bouillant

Il faut dire que les joueuses de Stephanie White ont pu compter sur trois noms bien connus des supporters pour décrocher la victoire dans ce match marqué par la tension et la physicalité.

À commencer par Kelsey Mitchell, élue joueuse du match par la WNBA. Avec une adresse exceptionnelle au tir, l'arrière a terminé avec 27 points (81,8 % FG), 3/4 à trois points, 1 rebond et 2 passes.

Sophie Cunningham, en sortie de banc, a réalisé le meilleur match de sa saison et l'un des meilleurs de sa carrière. Elle a inscrit 24 points (72,7 % FG), 6 rebonds et 2 passes. Mais le plus impressionnant dans sa performance, ce sont ses 6 tirs à trois points marqués sur 7 tentatives. Elle égale ainsi son record en carrière, avec un bien meilleur pourcentage de réussite.

Kelsey Mitchell and Sophie Cunningham lit up the floor to fuel the @IndianaFever's fourth win in a row 😌 Kelsey Mitchell: 27 PTS | 9-11 FGM | 3 3PM

Sophie Cunningham: 24 PTS | 8-11 FGM | 6 3PM | 6 REB | 2 AST#WNBASeason30 | 2026 WNBA Commissioner's Cup | @coinbase pic.twitter.com/NhcaXSBERV — WNBA (@WNBA) June 17, 2026

La superstar de la franchise, Caitlin Clark, s'est de son côté offert un double-double avec 21 points, 5 rebonds, 14 passes, 1 interception et 1 contre. Moins adroite que ses coéquipières au tir, elle s'est tournée vers la création et a distribué les caviars tout au long de la rencontre.

Elle est devenue la joueuse ayant atteint le plus rapidement dans l'histoire de la WNBA les 250 points et les 100 passes sur une même saison, en seulement 13 matchs.

Aliyah Boston a elle aussi performé comme à son habitude. Elle a signé un nouveau double-double avec 18 points, 11 rebonds, 4 passes, 2 interceptions et 2 contres.

Le Fever signe sa quatrième victoire consécutive, de quoi engranger de la confiance avant d'affronter Atlanta dans la nuit de jeudi à vendredi. Pour le moment, la franchise occupe la 7e place du classement.

L'hécatombe pour le Tempo

Toronto s'est tout de même battu avec ses armes et a accroché Indiana en première période malgré une véritable hécatombe de blessures.

Avant même le début de la rencontre, le Tempo était privé de sa rookie Kiki Rice, blessée à la cheville depuis le 4 juin, ainsi que de Nyara Sabally, touchée aux ischio-jambiers depuis trois matchs. Deux joueuses habituellement titulaires et très importantes pour la franchise canadienne.

Puis, au cours de la rencontre, Julie Allemand a dû quitter le match à son tour. Dans une soirée compliquée pour elle, la Belge n'est pas revenue sur le parquet après la mi-temps en raison d'un violent mal de tête.

Enfin, la plus grosse perte de la nuit est celle de Brittney Sykes. Première option offensive du Tempo, l'Américaine a été contrainte de quitter le terrain après s'être blessée seule sur un appui en début de troisième quart-temps. On espère évidemment que son tendon d'Achille n'est pas touché.

Ce qui est sûr, en revanche, c'est que sa sortie a marqué un véritable tournant dans le match. C'est à ce moment-là que Toronto a commencé à sombrer face au Fever.

Marina Mabrey a tenté de sauver les meubles, sans vraiment y parvenir. Elle a terminé avec 18 points, 1 rebond, 7 passes, 2 interceptions et 1 contre. Laura Juskaite, à ses côtés, a compilé 19 points (72,7 % FG), 2 rebonds, 4 passes et 3 interceptions.

Avec la blessure de Sykes, notre Française Tima Pouye a bénéficié d'un temps de jeu plus important. En 13 minutes, elle a inscrit 5 points, 2 rebonds, 2 passes et 1 interception.

TIMA FOR A THREE pic.twitter.com/v82XtwlY3s — Toronto Tempo (@TempoBasketball) June 17, 2026

Après un très bon début de saison, Toronto traverse une période plus compliquée depuis quelques matchs. La franchise chute à la 9e place et voit son bilan passer pour la première fois de la saison sous les 50 %, avec 7 victoires pour 8 défaites.

Mouillez-vous la nuque pour la nuit prochaine puisque six matches sont au programme, dont quatre à la même heure :

Mystics @ Sun : 1h

Liberty @ Sky : 2h

Wings @ Valkyries : 4h

Lynx @ Sparks : 4h

Aces @ Mercury : 4h

Storm @ Fire : 4h